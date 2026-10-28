VIDEO: Bizarný úvod, senzačný koniec. Šampióna Premier League ponížil klub zo štvrtej ligy

Futbal vraj nemá logiku, ale preto je nádherný. Medzi šampiónmi Premier League Arsenalom Londýn a tímom Fleetwood Town FC, ktorý sa aktuálne potáca na chvoste štvrtej najvyššej súťaže, je v hierarchii anglického futbalu rozdiel 85 miest.
Arsenal získal tento rok svoj štrnásty anglický titul, Fleetwood pôsobil najvyššie v histórii v tretej lige. Kým vo štvrtej najvyššej súťaži sa pohybujú priemerné mzdy na úrovni 3000 libier týždenne, najlepšie platený hráč Arsenalu Bukayo Saka zarába stokrát viac.
Trhová hodnota kádra? Arsenal viac než miliarda eur, Fleetwood približne tri a pol milióna. Ešte aj futbalista s najnižšou cenovkou v tíme majstra (brankár Kepa Arrizabalaga) je na futbalovom trhu hodný viac než celý tím štvrtoligistu.
Podľa týchto čísiel by outsider v súboji s gigantom nemal mať žiadny nárok. Ale o výsledku na trávniku občas nerozhoduje počet trofejí, historické štatistiky ani suma na výplatnej páske.
Futbalové Anglicko zažilo noc, na ktorú sa nezabúda. Fleetwood Town FC vyradil vo 4. kole Anglického ligového pohára (Carabao Cup) Arsenal Londýn v penaltovom rozstrele 5:3. V riadnom hracom čase sa zrodila remíza 1:1, predĺženie sa nehralo.
Arteta šetril hviezdy, dal šancu mladým
Fleetwood je mestečko na pobreží Írskeho mora, kde býva 26-tisíc duší. Miestny futbalový štadión sa volá Highbury, rovnako ako bývalý stánok Arsenalu, na ktorom hrával londýnsky klub do roku 2006. Aký paradox.
Tribúny Highbury vo Fleetwoode majú kapacitu 5300 miest a málokedy sa zaplnia. Ale utorok bol, pochopiteľne, výnimka. Domáci sa hotovali na veľký sviatok. Futbalistov vítal na ihrisku ohňostroj a silný vietor, ktorý tu tradične fúka od mora.
Štadiónom sa ozývala skladba Together in Electric Dreams z 80. rokov od talianskeho skladateľa Giorgia Morodera v podaní speváka Philipa Oakeya, ale nikto z prítomných fanúšikov netušil, že sa o dve hodiny skutočne ocitnú v ríši snov.
„Arsenal nám prejavil veľký rešpekt, keď nasadil takú silnú zostavu,“ nechal sa pred zápasom počuť tréner Fleetwoodu Matt Lawlor.
Mikel Arteta v skutočnosti doprial svojim najväčším hviezdam pred nedeľňajším súbojom proti Liverpoolu oddych.
Do bránky sa postavil náhradník Meslier, šancu dostali mladíci Salmon, O'Neill a Dowman, ale aj tak sa očakávalo, že ofenzívne duo Gyökeres a Havertz sa postará o rýchle góly, ktoré zlomia odpor domácich.
Začiatok zápasu narušil dron
Po úvodnom výkope sa nehralo ani dve minúty. Rozhodca Michael Salisbury spozoroval vo vzduchu dron a prerušil zápas, až kým nezmizne. Pauza trvala takmer sedem minút.
Arsenal mal jasnú prevahu a loptu častejšie v moci (80% verzus 20%), ale gól strelili senzačne domáci. Loupalo-Bi uplatnil svoj dôraz v súboji s brániacim tínedžerom Salmonom a namieril medzi nohy Mesliera.
Pre Artetu to bolo varovanie. Po prestávke poslal na ihrisko Ødegaarda, ktorý oživil hru favorita a keď Gyökeres akrobaticky vyrovnal, málokto pochyboval, že sa naplní očakávaný scenár.
Lenže húževnatí domáci naďalej odolávali, dráždili hráčov Arsenalu tvrdosťou na hranici pravidiel, čo si v závere odniesol Dowman, ktorý sa nechal vyprovokovať a videl červenú.
Favorit mohol aj v oslabení rozhodnúť, ale dvakrát sa vyznamenal brankár Jay Lynch. Nasledovali penalty.
Vyberiem si roh a napálim to tam
Dídžej pustil do éteru znovu Together in Electric Dreams, no futbalisti Fleetwoodu vedeli, že už nemusia iba snívať.
Na dosah mali nielen postupovú prémiu 400 000 libier, ale aj najväčší úspech svojej futbalovej kariéry. V prvých troch sériách všetci s istotou premenili, vo štvrtej však iba domáci Cannon.
VIDEO: Zostrih zápasu Fleetwood Town vs Arsenal Londýn
Brazílsky reprezentant Bruno Guimaraes nechal vyniknúť brankára Lyncha a hrdinom večera s pevnými nervami sa stal 19-ročný stredopoliar Conor Haughey.
„Na čo som pri tej penalte myslel? Vyberiem si roh a napálim to tam. A potom som už bežal ako...,“ opisoval svoj životný moment v emotívnom rozhovore pre Sky Sport (pre úplnú jazykovú korektnosť, v anglickom origináli so silným severoírskym akcentom jeho slová zneli „and then ran like fuck“).
Na ihrisko okamžite vbehli stovky fanúšikov, ktorí sa objímali s hráčmi, aj navzájom a tréner Lawlor oslavoval v štýle Jürgena Kloppa.
„Nie sme takí hlúpi, aby sme si mysleli, že zdoláme najlepší tím v krajine. Len sme sa im snažili znepríjemniť život, nepúšťať ich do šancí. Zabudol som, že ideme rovno kopať penalty, bál som sa predĺženia. Či sme boli na ne pripravení? Vôbec, ani raz sme ich netrénovali. Som veľmi rád, že sa chlapci vypli k takému výkonu, celé mesto bude na nich pyšné,“ citoval Lawlora Guardian.
Ešte dlho po skončení zápasu pobehoval dojatý po ihrisku a so slzami v očiach sa fotil s fanúšikmi.
Jeho oveľa slávnejší kolega Mikel Arteta hodnotil zápas takto: „V prvom rade blahoželám Fleetwoodu k postupu. Nemôžem hráčom vytknúť úsilie, mali sme veľa šancí, veľa striel... Nemalo to dospieť až k penaltám. V tom je krása futbalu, ale pre nás je to veľmi smutný večer.“
Preslávil ich Jamie Vardy
Fleetwood Town FC prezývaný podľa rybárskej tradície aj Cod Army (Tresková armáda) nedosiahol nikdy žiadny výraznejší úspech. Pred pamätným utorňajším večerom ho najviac preslávil svojim príbehom Jamie Vardy.
Do Fleetwoodu prišiel z Halifax Town v roku 2011, keď tím pôsobil v piatej najvyššej súťaži a mal postupové ambície. Dostal prvú profesionálnu zmluvu a zarábal 850 libier týždenne.
„Keď vošiel do šatne, ani nevyzeral ako futbalista, Taký drobný chlapec. Za niekoľko dní však už všetci vedeli, o koho ide,“ spomínal na Vardyho pre BBC kustód Danny Moore.
„Nikdy predtým som o ňom nepočul. Prvá vec, ktorú ste si na tréningoch všimli, bola jeho ohromná rýchlosť, ktorou desil obrancov. Dával im desaťmetrový náskok a aj tak ich predbehol,“ dodal bývalý spoluhráč Nathan Pond.
Vardy dal v 36 zápasoch 31 gólov, stal sa najlepším strelcom súťaže a výrazne prispel k postupu. Už v polovici sezóny prišli do Fleetwoodu štedré ponuky z Blackpoolu a West Hamu, ale majiteľ klubu Andy Pilley hráčovi povedal, že nemôže odísť, lebo musí dokončiť prácu.
Namiesto toho mu zvýšil plat a sľúbil, že ak niekto na konci sezóny za neho ponúkne balík, uzavrie s ním dohodu. Súboj o produktívneho útočníka vyhral Leicester, ktorý za neho zaplatil milión libier. Fleetwood ho kupoval za 150-tisíc.
V sezóne 2015/16 zohral Jamie Vardy kľúčovú úlohu pri rozprávkovej ceste Leicesteru za titulom v Premier League, keď strelil 24 gólov. Vynieslo mu to aj nomináciu do anglickej reprezentácie a účasť na EURO 2016.
Žreb Anglického ligového pohára sa uskutoční v stredu po zápase Liverpool - Chelsea.
Fleetwood a Bradford City (tretia liga) budú jediné tímy mimo Premier League v najlepšej osmičke.