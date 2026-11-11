ONLINE: FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.
FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|11. nov 2026 o 10:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami online prenos z osemfinále Slovnaft Cupu: FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce.

Futbalisti FKM Nové Zámky a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
11.11.2026 o 13:00
Nové Zámky
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu zo Slovnaft Cupu medzi FKM Nové Zámky a MFK Zemplín Michalovce.

Domáci futbalisti dnes privítajú vo veľkom zápase mužstvo z najvyššej slovenskej súťaže Zemplín Michalovce a spravia všetko, aby favorita zápasu zaskočili. Hráči Nových Zámkov vyradili v šestnásťfinále Svätý Jur po jasne výhre 3:0 na ihrisku súpera. Uvidíme ako sa bude dariť hráčom FKM dnes.

Hostia z Michaloviec sú dnes jasným favoritom. V najvyššej súťaži sa im síce príliš nedarí, ale aj tak by dnešný zápas mali zvládnuť. Zemplínčania vyradili v šestnásťfinále Lehotu pod Vtáčnikom na jej ihrisku s prehľadom 3:0. Úvodný výkop je naplánovaný na 13:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Slovensko

Slovensko

    Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Čo hovoria dáta? Slovan je lepší v prvom polčase, Trnava v druhom a Košice nechajú formu v šatni
    Juraj Herteldnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)