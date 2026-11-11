ONLINE: FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Futbalisti FKM Nové Zámky a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
11.11.2026 o 13:00
Nové Zámky
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu zo Slovnaft Cupu medzi FKM Nové Zámky a MFK Zemplín Michalovce.
Domáci futbalisti dnes privítajú vo veľkom zápase mužstvo z najvyššej slovenskej súťaže Zemplín Michalovce a spravia všetko, aby favorita zápasu zaskočili. Hráči Nových Zámkov vyradili v šestnásťfinále Svätý Jur po jasne výhre 3:0 na ihrisku súpera. Uvidíme ako sa bude dariť hráčom FKM dnes.
Hostia z Michaloviec sú dnes jasným favoritom. V najvyššej súťaži sa im síce príliš nedarí, ale aj tak by dnešný zápas mali zvládnuť. Zemplínčania vyradili v šestnásťfinále Lehotu pod Vtáčnikom na jej ihrisku s prehľadom 3:0. Úvodný výkop je naplánovaný na 13:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci futbalisti dnes privítajú vo veľkom zápase mužstvo z najvyššej slovenskej súťaže Zemplín Michalovce a spravia všetko, aby favorita zápasu zaskočili. Hráči Nových Zámkov vyradili v šestnásťfinále Svätý Jur po jasne výhre 3:0 na ihrisku súpera. Uvidíme ako sa bude dariť hráčom FKM dnes.
Hostia z Michaloviec sú dnes jasným favoritom. V najvyššej súťaži sa im síce príliš nedarí, ale aj tak by dnešný zápas mali zvládnuť. Zemplínčania vyradili v šestnásťfinále Lehotu pod Vtáčnikom na jej ihrisku s prehľadom 3:0. Úvodný výkop je naplánovaný na 13:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.