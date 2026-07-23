Prestup Galčíka bola veľká reklama. Podbrezová chce aj bez neho mieriť vysoko

Futbalisti Podbrezovej vstupujú do novej sezóny 2026/2027 s odvážnymi ambíciami.
Vlaňajšie šieste miesto by chceli vylepšiť a poškuľujú aj o umiestnení v prvej štvorke, čo by mohlo znamenať účasť v pohárovej Európe.
Káder opustilo až 14 hráčov vrátane reprezentanta Rolanda Galčíka a k nemu sa ešte môžu pridať v najbližších dňoch ďalší dvaja kľúčoví futbalisti – Peter Kováčik a Radek Šiler.
Veľká reklama pre klub
Do mužstva prišli desiati hráči, posily sú najmä v defenzíve a na brankárskom poste. Pozícia jednotky medzi žrďami bude patriť Martinovi Trnovskému, ktorý prestúpil z bratislavského Slovana.
Výsledky prípravných zápasov
FK Železiarne Podbrezová - MFK Zvolen 2:0
OFK Slovan Valaská - FK Železiarne Podbrezová 0:19
FK Železiarne Podbrezová - FC Tatran Prešov 5:0
Zaglebie Lubin - FK Železiarne Podbrezová 3:2
Lech Poznaň – FK Železiarne Podbrezová 3:1
FK Železiarne Podbrezová - FC Petržalka 0:3
FC Zbrojovka Brno – FK Železiarne Podbrezová 2:0
FK Železiarne Podbrezová - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2
Zaujímavými tvárami by mohli byť aj obrancovia Radek Kejval z Viktorie Žižkov a Matúš Rusnák z Baníka Ostrava. V listine príchodov sú aj ďalšie známe mená ako Martin Chrien (Ružomberok) či Karlo Miljanič (Košice).
„Šiler a Kováčik sú zatiaľ s nami a pripravení sú aj na sobotňajší zápas. Galčíkov prestup sme dali dokopy za dva dni od A po Z, takže som zvedavý, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch.
Podbrezová bude so Šilerom a Kováčikom iná ako bez nich, ale máme jasné pravidlá a dohody, takže pokiaľ prídu kluby s ponukami, ktoré budú dávať hráčom zmysel, tak sme pripravení na dohodu.
Uvidíme potom, ako sa chopia šance chalani miesto nich. Ak nie, tak budeme musieť ešte reagovať a priniesť za nich náhradu, aby sme tímové ciele naplnili,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček, pričom sa vyjadril aj k atraktívnemu odchodu útočníka Rolanda Galčíka do portugalskej najvyššej súťaže, konkrétne do klubu Rio Ave.
„Veľmi sa z toho tešíme, je to veľká reklama pre nás. Portugalská liga patrí medzi 10 najlepších v Európe, boli tam aj iné ponuky, ale ak sa táto možnosť naskytla, tak Roland mal rozhodujúce slovo.
Mali sme aj vyššie ponuky, no keď chcel ísť do Portugalska, ja som sa potešil, pretože by mu to mohlo aj štýlom hry svedčať.“
Cieľom je TOP 4
V Podbrezovej už nebudú pôsobiť brankár Matej Jurička (hosťovanie IF Gnistan, Fínsko), hráči Jakub Řehák (hosťovanie Slovan Bratislava), Ousman Kujabi (Viktoria Žižkov), Andrii Havrylenko (hosťovanie Komárno), pričom až osem hráčov putuje do FK Pohronia v rámci užšej spolupráce s týmto druholigovým klubom.
V príprave Podbrezovčania štyrikrát vyhrali a štyrikrát prehrali. Na sústredení v Poľsku nestačili na Zaglebie Lubin (2:3) a Lech Poznaň (3:1) a v Brne podľahli tamojšej Zbrojovke (0:2).
„Príprava bola rozdelená na tri bloky. Splnili sme čo sme chceli. Boli tam aj lepšie momenty po hernej stránke, ale aj horšie. Dostali sme však určitú spätnú väzbu a verím, že sme dobre pripravení na prvé kolo Niké ligy,“ tvrdí tréner Podbrezovej Štefan Markulík a netají vyššie ambície:
„Ideme do piateho ročníka po postupe Podbrezovej do najvyššej súťaže a z toho štyrikrát sme sa dostali do top šestky. Dvakrát sme hrali semifinále Slovenského pohára a raz sme boli vo finále play off o účasť v Konferenčnej lige UEFA.
Vždy sme v sezóne ukázali hernú tvár a snažili sa posúvať výkonnostne hráčov na transfer. Teraz je pred nami rovnaká úloha.
Mojou osobnou výzvou je dostať Podbrezovú medzi štyri najlepšie slovenské tímy, ktoré sú dlhodobo odskočené od zvyšku ligového peletónu.“
Príchody a odchody hráčov
Noví hráči: Martin Trnovský, prestup z ŠK Slovan Bratislava, Martin Chrien, prestup z MFK Ružomberok, Tobiáš Diviš, prestup z FK Pohronie Žiar n/H., Ebenezer Kpozo, prestup z FK Pohronie Žiar n/H., Jakub Michlík, prestup z FC Tatran Prešov, Karlo Miljanič, prestup z FC Košice, Radek Kejval, prestup z FK Viktoria Žižkov, Alexander Junior Amoafo, prestup, Saibo Saidy, prestup z Mikkelin Palloilijat (Fínsko), Matúš Rusnák, prestup z FC Baník Ostrava
Odišli: Alex Lajčiak – FK Pohronie Žiar n/H., prestup, Adrián Petic – FK Pohronie Žiar n/H. prestup, Mohammad Sarr – FK Pohronie Žiar n/H. prestup, Muhammed Dumbuya – FK Pohronie Žiar n/H. prestup, Bernard Mendy – FK Pohronie Žiar n/H. prestup, Mário Mrva - hosťovanie v FK Pohronie Žiar n/H., Jakub Řehák – hosťovanie v ŠK Slovan Bratislava, Ousman Kujabi - FK Viktoria Žižkov, prestup, Andrii Havrylenko - hosťovanie v KFC Komárno, Matúš Marcin – ukončenie kariéry, Roland Galčík - prestup do Rio Ave (Portugalsko), Matej Jurička - hosťovanie do IF Gnistan (Fínsko), Patrik Filippov – Pohronie, Jakub Michlík - Pohronie
Kapitán má z prípravy dobrý pocit
Podobné ambície má aj generálny manažér Miroslav Poliaček: „Chceli by sme skončiť vyššie ako minulú sezónu. Vieme, že štyri mužstvá na Slovensku majú veľkú silu a bude sa ťažšie medzi ne dostať, ale vzdávať sa bez boja nebudeme.“
Kapitánom Podbrezovej bude v nasledujúcej sezóne stredopoliar Samuel Štefánik. Na tlačovej konferencii si pochvaľoval kvalitnú letnú prípravu a tiež poodhalil ciele hráčov z kabíny:
„V príprave to nenamodulujete ešte na tú správnu nôtu, ale myslím si, že sme dobre nachystaní, aj v hlavách. Cítiť zodpovednosť ale aj radosť, že sa už bude hrať o body. Mám dobrý pocit z prípravy, bola náročná, ale zvládli sme ju.
Odohrali sme dobré zápasy s kvalitnými súpermi a veľa nám dali, naučili sme sa v nich niečo a herne sme v žiadnom z nich nevybuchli.
Teraz to len pretaviť do výsledkov v lige. Chceme ísť vyššie. Je dobré mať zdravú motiváciu a hlad po tabuľkovom výsledku.“
Káder FK Železiarne Podbrezová
Brankári: Martin Trnovský, Lukáš Domaniský, Alex Kadrliak
Obrancovia: Filip Mielke, Jakub Luka, Matej Oravec, René Paraj, Rene Rantuša Lampreht, Radek Kejval, Ebenezer Kpozo, Saibo Saidy, Alexander Junior Amoafo, Tobiáš Diviš
Stredopoliari: Ondřej Deml, Vincent Chyla, Matúš Rusnák, Maksym Khiminets, Davit Hakobyan, Peter Kováčik, Šimon Faško, Samuel Štefánik, Karlo Miljanič, Martin Chrien, Michal Duraj
Útočníci: Luka Silagadze, Balša Mrvaljevič, Radek Šiler
Realizačný tím:
Tréner: Štefan Markulík, asistenti: Boris Godál, Ján Straka
Tréner brankárov: Miroslav Seman
Kondiční tréneri: S. Lopúch a M. Polačko
Videoanalytik: Dávid Rác
Lekár: Ernest Caban
Masér: Dalibor Bendík
Vedúci družstva: Zlatko Borovič