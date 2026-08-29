ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC Košice dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
29.08.2026 o 18:00
6. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Chromý – Štrbo, Bednár.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola Niké ligy medzi FK Železiarne Podbrezová a FC Košice.
Podbrezová je s bilanciou 3 výhry (Michalovce, Ružomberok, Trenčín) a 2 prehry (Slovan Bratislava, Dunajská Streda) s 9 bodmi na priebežnom 5. mieste tabuľky.
Košice odohrali kvôli európskym povinnostiam DAC o zápas menej a momentálne sú tak s 5 bodmi siedme. Sezónu otvorili 2 remízami po gólových prestrelkách so Žilinou (4:4) a Trenčínom (3:3). Následne v Skalici vyhrali 4:2. Naposledy prišla domáca prehra so Slovanom Bratislava 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili Železiari.
Podbrezová je s bilanciou 3 výhry (Michalovce, Ružomberok, Trenčín) a 2 prehry (Slovan Bratislava, Dunajská Streda) s 9 bodmi na priebežnom 5. mieste tabuľky.
Košice odohrali kvôli európskym povinnostiam DAC o zápas menej a momentálne sú tak s 5 bodmi siedme. Sezónu otvorili 2 remízami po gólových prestrelkách so Žilinou (4:4) a Trenčínom (3:3). Následne v Skalici vyhrali 4:2. Naposledy prišla domáca prehra so Slovanom Bratislava 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili Železiari.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
3
0
2
8:10
9
P
V
V
P
V
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
2
1
12:11
5
P
V
R
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
1
0
4
4:13
3
V
P
P
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
4
0
2
2
5:10
2
P
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
0
2
3
4:9
2
P
P
R
P
R
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
1
4
3:13
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body