ONLINE: FK Velež Mostar - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo, odveta)

Futbalisti tímov FK Velež Mostar a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.
Dunajská Streda vyhrala v úvodnom zápase 1:0 po premenenom pokutovom kope.
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ONLINE PRENOS: FK Velež Mostar - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, odveta, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
30.07.2026 o 19:00
Velež Mostar
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Gasparyan (ARM).
Prenos
DAC 1904 Dunajská Streda
Slovenský zástupca má za sebou letnú prípravu, ktorú odštartoval prehrou so Šamorínom 2:3. To víťazstve so srbským TSC prišla remíza s Widzew Lodz či Austriou Viedeň, následne však aj porážka s izraelským Tel Avivom. Prípravu však DAC zakončilo víťazne, keď zdolalo anglický Bolton 2:1.
Slovenský zástupca má za sebou letnú prípravu, ktorú odštartoval prehrou so Šamorínom 2:3. To víťazstve so srbským TSC prišla remíza s Widzew Lodz či Austriou Viedeň, následne však aj porážka s izraelským Tel Avivom. Prípravu však DAC zakončilo víťazne, keď zdolalo anglický Bolton 2:1.
FK Velež Mostar
Zástupca z Bosny a Hercegoviny zakončil sezónu na 4. mieste v ligovej tabuľke. Oproti svojmu dnešnému súperovi už navyše musel absolvovať úvodný dvojzápas v rámci prvého predkola, keď si poradil s moldavským Milsami – po remíze 1:1 a následnom víťazstve 1:0 na súperovom ihrisku.
Zástupca z Bosny a Hercegoviny zakončil sezónu na 4. mieste v ligovej tabuľke. Oproti svojmu dnešnému súperovi už navyše musel absolvovať úvodný dvojzápas v rámci prvého predkola, keď si poradil s moldavským Milsami – po remíze 1:1 a následnom víťazstve 1:0 na súperovom ihrisku.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, kde sa v rámci druhého zápasu stretne FK Velež Mostar a DAC 1904 Dunajská Streda.
Do odvety vstúpi s jednogólovým náskokom práve slovenský vicemajster, ktorý zvládol prvý zápas na domácom trávniku v pomere 1:0, keď sa presadil z pokutového kopu Giorgi Gagua.
Do odvety vstúpi s jednogólovým náskokom práve slovenský vicemajster, ktorý zvládol prvý zápas na domácom trávniku v pomere 1:0, keď sa presadil z pokutového kopu Giorgi Gagua.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.