Dedinský klub pomohol chorému chlapcovi. Spojila sa celá komunita

Reca sa nachádza na pomedzí okresov Galanta a Senec, takže sa menilo aj to, ktorú súťaž hrala. Istý čas pôsobila v okresnej súťaži Galanta, neskôr patrila do skupiny Bratislava – vidiek a v súčasnosti je zaradená do skupiny Bratislava – mesto. Z hľadiska cestovania je to pre klub oveľa výhodnejšie.

„Pred sezónou k nám prišlo šesť nových hráčov, ktorí sa dobre adaptovali. Nemali sme konkrétny cieľ, len to, aby chlapci chodili na tréningy a to sa podarilo. To sa odzrkadlilo aj na výkonoch a na bodoch. Nakoniec sme na treťom mieste tabuľky,“ uviedol tréner Miroslav Varga.

Do Rece prišiel vlani v lete ako hráč, od tohto leta je aj hrajúcim trénerom. „Začalo sa to tak, že ma zavolali, že sú tu mladí chlapci, no treba im dať trošku rozum, lebo tí by len behali,“ s úsmevom pripomenul začiatky kouč Rece.

„S každým, okrem tých najmladších, si tykám, veď som s nimi hral. Nevyžadujem vykanie, ale stanovil som pravidlá,“ doplnil.