ONLINE: FK Pardubice - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE

FK Pardubice - MŠK Žilina: Online prenos z prípravného zápasu.
FK Pardubice - MŠK Žilina: Online prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|1. júl 2026 o 14:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu: FK Pardubice - MŠK Žilina.

Futbalisti FK Pardubice a MŠK Žilina dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Pardubice - MŠK Žilina dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)

Prípravný zápas  2025/2026
01.07.2026 o 17:00
Pardubice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi FK Pardubice a MŠK Žilina.

Žilina zatiaľ v letnej príprave stále čaká na prvé víťazstvo. Na úvod remizovala s Opavou 1:1, následne podľahla silnému Dynamu Kyjev 0:2 a v poslednom stretnutí uhrala bezgólovú remízu s poľskou Odrou Opole.

Pardubice majú za sebou zatiaľ jediný prípravný duel, ktorý zvládli s veľkým prehľadom. Český tím deklasoval Holice vysoko 17:0, hoci treba dodať, že išlo o výrazne slabšieho súpera. Proti Žiline ich už čaká podstatne náročnejšia previerka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

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    ONLINE: FC Viktoria Plzeň - FC Spartak Trnava dnes, prípravný zápas LIVE
    dnes 14:00
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