ONLINE: FK Pardubice - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FK Pardubice a MŠK Žilina dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Pardubice - MŠK Žilina dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
01.07.2026 o 17:00
Pardubice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi FK Pardubice a MŠK Žilina.
Žilina zatiaľ v letnej príprave stále čaká na prvé víťazstvo. Na úvod remizovala s Opavou 1:1, následne podľahla silnému Dynamu Kyjev 0:2 a v poslednom stretnutí uhrala bezgólovú remízu s poľskou Odrou Opole.
Pardubice majú za sebou zatiaľ jediný prípravný duel, ktorý zvládli s veľkým prehľadom. Český tím deklasoval Holice vysoko 17:0, hoci treba dodať, že išlo o výrazne slabšieho súpera. Proti Žiline ich už čaká podstatne náročnejšia previerka.
Žilina zatiaľ v letnej príprave stále čaká na prvé víťazstvo. Na úvod remizovala s Opavou 1:1, následne podľahla silnému Dynamu Kyjev 0:2 a v poslednom stretnutí uhrala bezgólovú remízu s poľskou Odrou Opole.
Pardubice majú za sebou zatiaľ jediný prípravný duel, ktorý zvládli s veľkým prehľadom. Český tím deklasoval Holice vysoko 17:0, hoci treba dodať, že išlo o výrazne slabšieho súpera. Proti Žiline ich už čaká podstatne náročnejšia previerka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.