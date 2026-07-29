Pred rokom postúpili, mali veľké plány. Mužstvo sa rozpadlo a odhlásilo sa zo súťaže

Pred rokom vyzeralo všetko ideálne. Futbalisti Ladomerskej Viesky vyhrali V. ligu Juh SsFZ a do vyššej súťaže postupovali s veľkými plánmi.
Medzi dlhodobými cieľmi figuroval aj postup do tretej ligy.
O dvanásť mesiacov je všetko inak. FK Ladomerská Vieska obsadil v uplynulom ročníku IV. ligy Stred posledné, 14. miesto a zostúpil do V. ligy.
Necelé tri týždne pred prvým kolom však klub oznámil, že mužstvo dospelých odhlasuje zo súťaže.
Odišlo pätnásť hráčov
„Toto rozhodnutie nebolo jednoduché. Príčin je viacero – najmä odchod 11 hráčov prestupom bez súhlasu klubu, ukončenie hosťovaní ďalších hráčov a odstúpenie viacerých dlhoročných funkcionárov, ktorí sa podieľali na fungovaní klubu. Spolu odišlo až pätnásť hráčov a štyria funkcionári,“ uviedol klub vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti.
„Napriek maximálnemu úsiliu sa nám nepodarilo vytvoriť podmienky na pokračovanie seniorského futbalu. Mrzí nás to, ale urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Žiadny tréner neprijal našu ponuku, ani žiadny z viac ako dvadsiatich oslovených hráčov,“ zdôraznili predstavitelia klubu.
Futbal však v Ladomerskej Vieske nekončí, mládež pokračuje s troma tímami: mladší žiaci, starší žiaci a starší dorast.
Do klubu v Ladomerskej Vieskej vstúpila pred dvoma rokmi rodina Škriniarovcov. Predsedom klubu je brat slovenského reprezentanta Radoslav, podpredsedom je otec Ľubomír. O dianie v klube sa aktívne zaujímal aj Milan Škriniar.
Na jar iba štyri body
Mužstvo pred rokom doviedol do vyššej súťaže tréner Maroš Pažout, po úspešnej misii ho však v klube vymenili. Novým trénerom sa stal Marek Čamaj, hoci predtým nemal trénerské skúsenosti.
Po jeseni bola Ladomerská Vieska s desiatimi bodmi na poslednom, 14. mieste, avšak rozdiely v tabuľke boli malé a dvanásty tím mal iba o dva body viac.
Novým trénerom sa stal bývalý hráč klubu Stanislav Šimko, ktorý v roku 2022 s ním ako tréner vyhral piatu ligu.
Na jar však nováčik urhal iba štyri body a zostúpil.
Z klubu už počas zimy odišiel jeden z kľúčových hráčov, Jozef Čertík.
V letnom prestupovom období nastal veľký odliv hráčov. S klubom sa rozlúčili Pavol Hanus, Dominik Bahno, Erik Škriniar, Martin Vanka, Andrej Domiňák, Dávid Žbirka, Róbert Henžel, Filip Gordulič, Fabricio Čonka, Tomáš Kukučka, Samuel Dovec, Adam Hološka a Vladimír Číž. Na hosťovanie odišiel Timotej Kravec.
Súťaž bude doplnená
K dianiu v Ladomerskej Vieske sa vyjadril aj bývalý tréner Maroš Pažout, ktorý v minulosti v klube aj hrával.
„Táto správa ma veľmi zasiahla. Najkrajšie spomienky nevezme nik a na zlé sa zabúda. Hrával som vo Vieske aj trénoval, podarilo sa nám postúpiť do štvrtej ligy.
Nečakal som, čo sa potom udialo, ale to patrí k futbalu. Vzťahy ostali.
Mrzí ma však, že moja robota s výnimočnými hráčmi bola vlastne zbytočná. Verím, že toto je len dočasné a Vieska sa vráti na futbalovú mapu silnejšia,“ uviedol tréner na sociálnej sieti.
Miesto Ladomerskej Viesky by mali v V. lige Juh zaplniť Dudince. Športovo-technická komisia Stredoslovenského futbalového zväzu už podala návrh, ktorý musí schváliť ešte výkonný výbor.
Do VI. ligy C by sa malo posunúť Jupie Banská Bystrica.