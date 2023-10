Dôvod odkladu? Rozlúčka so slobodou. Dedinský tím odohral za dva dni dva zápasy

Kľúčom k úspechu bol aj dostatočne široký káder. Pred rokom a pol bolo v dedine so 1400 obyvateľmi iba dvanásť hráčov, teraz ich je k dispozícii takmer dvojnásobok.

Chotín mal hrať so Šrobárovou v polovici augusta, ten termín však hráčom nevyhovoval. Mali na to dobrý dôvod.

"Kapitán mužstva a zároveň predseda klubu Gábor Csintalan mal rozlúčku so slobodou," vysvetlil tréner Tibor Szabó.

Rozlúčka so slobodou sa konal v Budapešti a vraj stálo to za to, odložiť kvôli tomu zápas.