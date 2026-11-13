Toľko divákov mali naposledy pred dvadsiatimi rokmi. Treťoligistu čaká historický zápas

Naposledy stratili body pred takmer dvoma mesiacmi. Odvtedy vyhrali všetky zápasy. Šesť v lige, jeden v pohári. Dali v nich 27 gólov.
Jeseň sa však pre futbalistov FK Čadca ešte nekončí. V sobotu ich čaká zápas roka, či skôr desaťročia, alebo dokonca storočia: osemfinále Slovnaft Cupu proti Spartaku Trnava.
Úvodný výkop je o 13.00 a už doteraz sa predalo viac ako tisíc lístkov.
Domáci očakávajú, že by mohol padnúť divácky rekord tohto storočia: pred dvadsiatimi rokmi v 2. kole pohára privítala Čadca Žilinu pred 2900 divákmi. Vtedy vyhrali hostia 3:0.
Toto stretnutie však bude ešte špeciálnejšie. Pre Čadcu pôjde o historicky prvé osemfinále Slovnaft Cupu.
Doteraz sa najďalej dostala medzi 32 najlepších mužstiev, naposledy v sezóne 2014/2015, keď v šestnásťfinále podľahla druholigovej Šali 1:3.
Zimujú na treťom mieste
„Príprava prebieha tak, ako pred každým zápasom, ale samozrejme, cítime napätie. Pre Čadcu to bude futbalový sviatok,“ vravel pre Sportnet tréner treťoligistu Benjamín Vomáčka.
Jeho mužstvo zimuje na treťom mieste III. ligy a na prvú ružomberskú rezervu stráca štyri body.
Čadca je síce nováčikom tretej najvyššej súťaže, ale netají sa postupovými ambíciami. Mužstvo v trinástich zápasoch strelilo 39 gólov, čo je druhý najvyšší počet v súťaži. Obzvlášť sa mu darí na domácom trávniku, kde skórovalo 26-krát.
„Do súťaže sme vstúpili s rešpektom, aj keď sme od začiatku tvrdili, že chceme hrať hore. Prišlo trinásť nových hráčov, takže možno aj preto nevyšiel nám úplne začiatok, najmä vonkajšie zápasy.
V druhej polovici jesene sme to však dobre naštartovali a môžeme byť spokojní,“ zhodnotil doterajšie účinkovanie v tretej najvyššej súťaži tréner.
Oslava futbalu
Jesenná časť III. ligy Stred sa skončila 1. novembra, Čadca si však predĺžila sezónu vďaka postupu do osemfinále Slovnaft Cupu.
Oficiálny hrací deň tohto kola bol minulú stredu, ale treťoligista zápas presunul na sobotu počas reprezentačnej prestávky, aby mohlo prísť čo najviac ľudí.
Ultras Spartaka už oznámili, že sa na zápas chystajú vo väčšom počte. Klub preto musí vytvoriť sektor hostí.
Polícia zápas nevyhodnotila ako rizikový, ale očakáva sa príchod viac ako tritisíc fanúšikov.
„Niektorí naši hráči už možno hrali pred takou kulisou, ale väčšina určite nie. Je to veľký zápas pre nás, pre klub, pre celú Čadcu. Bude to oslava futbalu,“ prízvukoval tréner.
Vstupenka na zápas stojí v predpredaji 7,50 eur, na mieste bude stáť 8 eur. Deti do 15 rokov majú vstup zdarma.
Trnavy sa neboja
„Pripravujeme sa na to, že príde mančaft z top štvorky. Spartak je veľký klub s veľkým fanúšikovským zázemím a veľmi sa naň tešíme.
Trnavu rešpektujeme a sami sme zvedaví, ako dopadne konfrontácia s nimi. Bude to vyvrcholenie našej úspešnej sezóny,“ poznamenal Vomáčka.
Spartak mal v poslednom období v Niké lige aj zaváhania: prehral doma s Komárnom a iba remizoval v Skalici.
„Aj keď mali v lige nejaké zakopnutia, stále je to prvá liga a my hráme v tretej. Ten rozdiel medzi súťažami tam je. Súpera sa však nebojíme.
Trnava je obrovský favorit a muselo by dôjsť k viacerým zhodám, aby sme ju vyradili. V pohári sa však niekedy dejú aj prekvapenia,“ skonštatoval tréner Čadce.
V pohárových zápasoch niekedy tréneri motivujú svoj tím aj rôznymi stávkami či sľubmi, že sa ostrihajú dohola alebo pozvú celý tím na večeru. Vomáčka však nad niečím podobným neuvažoval.
„Možno keby to bol iný súper, tak áno, ale myslím si, že to je pre nás taký veľký zápas, že aj bez tých stávok budeme motivovaní.
Verím, že chlapci ukážu čo v nich je, a uvidíme, na čo to bude stačiť. Chceme hrať náš futbal, ktorý bude nepríjemný pre Trnavu. Stať sa môže všetko,“ uzavrel Vomáčka.