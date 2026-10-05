Hrdá dedina sa vyhrieva na bedni s bývalými ligistami Nitrou a Púchovom. Tréner si dáva iba jeden cieľ

Tradičná treťoligová dedina Beluša si najkrajšiu hru užíva a pýšiť sa môže aj aktuálnou výsledkovou päťročnicou, veď vlani skončila za samými okresnými mestami šiesta, v sezóne 2023/24 štvrtá za majstrovským Zvolenom, Sereďou a Galantou a rok predtým tiež na vynikajúcom štvrtom mieste za víťaznými Malženicami, Galantou a len dva body za bronzovou Sereďou.
Akurát v ročníku 2024/25 finišovala v 17-člennej ťažkej súťaži „až“ desiata s jednobodovou stratou na trio Šaľa, Myjava a Nové Zámky.
No a v tejto sezóne trhajú Belušania zatiaľ všetky papierové predpoklady, pretože ešte po štvrtom kole boli dokonca prví pred najväčším favoritom na postup Nitrou, ktorá v prvom kole remizovala v Púchove, kým dedinčania zo stredného Považia nestratili v prvých štyroch kolách ani bod.
V 1. kole prehrávali doma 0:2
V ouvertúre sezóny však prehrávali doma ešte v 52. minúte s béčkom Dunajskej Stredy 0:2, no vtedy už hrali hostia od 40. minúty bez vylúčeného kapitána Dávid Hudák.
„B-mužstvá sú nevyspytateľné v tom, že nikdy nevieme, koho k nám na zápas pošlú. Súper nás vytrestal po dvoch chybách dvojgólovým vedením, pomohla nám potom aj červená karta, no mužstvo odohralo naozaj vynikajúci zápas. Zrejme najlepšie doteraz.
Pomohli nám aj diváci, chalani sa chytili a zaslúžene ten zápas otočili. Nakoniec, ten výkon nám pomohol aj do ďalších kôl, keď sme vyhrali štyri stretnutia v rade,“ vrátil sa na úplný začiatok sezóny hlavný tréner FK Beluša Dušan Kramlík, ktorého zverenci v poslednej desaťminútovke proti DAC vystupňovalo tlak a vývoj úplne otočili.
V 81. minúte trafil skúsený Lukáš Jánošík z priameho kopu pravý vinkel Phillipa Živanoviča a v 89. striedajúci Csaba Biricz z vnútra šestnástky vymietol nechytateľne na konečných 3:2 zase ľavý kút Rakúšanovej svätyne.
„Csaba má výbornú kopaciu techniku, čo potvrdil v pravý moment, keď naskočil do zápasu.“
Viedli tretiu ligu na západe
Potom Belušania zvíťazili v Šali (1:3), doma s bratislavskou Račou (4:2) a v štvrtom kole v Komárne s béčkom nikéligistu dokonca 5:0.
„Ktorý zápas bol najťažší? Poviem úprimne, pre nás sú všetky ťažké. Každý mal svoj dej, v každom sa proti nám postavil zdatný súper, ale svojou vystupňovanou atmosférou, zápasovou zápletkou a vďaka podpore od našich divákov si ja osobne najviac cením spomínané víťazstvo s béčkom Dunajskej Stredy. Z neho potom žilo mužstvo mentálne ešte dlho.“
Jediná prehra v okresnom meste
Prvá strata prišla až v piatom kole doma proti neokukanému nováčikovi Dunajskej Lužnej, keď sa body delili po výsledku 2:2, hoci zásluhou vysokánskeho gólového kladiva Adam Gáboríka viedla Beluša už 2:0.
„Dunajskú Lužnú za nováčika ani nepovažujem, pretože sa posilnila výbornými hráčmi napríklad z tretej ligy. Nakoniec, dokazuje to aj aktuálnymi výsledkami, veď naposledy vyhrala v Prievidzi. My máme takmer z každého najbližšieho súpera rešpekt, no musím povedať, že už to pociťujeme aj opačne a súperi nás berú vážnejšie.“
Za Nitrou iba o skóre druhé mužstvo tabuľky išlo v nasledujúcom šiestom kole na derby zápas do okresného mesta Púchov a na pôde vlaňajšieho druholigistu prišla prvá prehra v pomere 2:0, keď gólovú poistku pridal domáci favorit až po hodine hry.
„Na stretnutie do Púchova sme sa všetci naozaj tešili, no poviem otvorene, že sme ho nezvládli k spokojnosti. Nepodali sme tam dobrý, ale iba naivný výkon. Domáci favorit nás prehral nielen takticky, ale aj vyššou agresivitou. Bolo to derby, prišlo veľa divákov, no o to viac ma mrzí, že sme práve v okresnom meste podali náš doteraz najslabší výkon,“ netajil tréner.
Chceli potvrdiť skvelú jeseň
Po remízových rezultátoch doma s Myjavou (0:0) a vo Veľkých Ludinciach (2:2), kde vyrovnala 19-ročná letná posila Alex Valachovič v nastavenom čase, keď nachytala gólmana na hruškách, čakali tretí a 15-bodoví Považania od českých hraníc v deviatom kole v domácom prostredí deväťbodové Nové Zámky.
Keďže už v piatok večer zvíťazila Myjava v Senci po góle ex-Belušana Lukáša Slávika 1:0 a v sobotu doviezol Púchov všetky body z Častkoviec (1:2) a odvážny nováčik Dunajská Lužná zase z Prievidze (1:2) aj napriek druhopolčasovému oslabeniu o vylúčeného Radoslava Dujavu, belušiansky Futbalový klub, ak sa chcel kolo pred koncom prvej tretiny súťaže udržať na stupňoch pre víťazov, potreboval v nedeľu popoludní získať proti rivalovi z dolniakov minimálne bod.
Obaja vymenili brankárov
Oproti predchádzajúcemu kolu, v ktorom Beluša remizovala vo Veľkých Ludinciach 2:2 a Nové Zámky prehrali doma s béčkom Trenčína 2:5, urobili tréneri v stretnutí FK Beluša – FKM Nové Zámky v základných zostavách po tri zmeny vrátane brankárov.
V domácej bránke nastúpil namiesto Kučeru Ciesar, kým v tej novozámockej namiesto jednotky Maťašovského Krátky.
V základnej jedenástke Beluše sa objavili aj Valachovič a Kvašay, ktorí sa naposledy vo Veľkých Ludinciach postarali ako striedajúci hráči o oba presné zásahy.
Aj podľa živého prenosu sa v Beluši hralo od úvodného hvizdu obojstranne s nasadením, viac z hry mali prvú polhodinku domáci, no bez väčších šancí.
V 30. minúte však trafil Novozámčan Urban Ciesarovu žrď a nakrátko prevzali iniciatívu hostia.
Na opačnej strane veľa nechýbalo koncovke štvorgólového strelca FK Hrenáka, no korenie neprichádzalo ani po zmene strán, hoci sa aj priostrovalo. Vo vyrovnanom a férovom súboji si obaja gólmani udržali čisté konto a body sa delili zaslúžene.
Kramlík chcel tri body
„Chceli sme vyhrať, ale proti Novým Zámkom mávame akosi pričasto pomerne ťažké zápasy, preto som vedel, že ani teraz to nebude prechádzka ružovou záhradou,“ začal po výsledku Beluša – Nové Zámky 0:0 50-ročný kouč domácich Dušan Kramlík.
„Mužstvá sa prakticky celý hrací čas prísne strážili a navzájom nepúšťali do nejakých vyložených šancí.“ Prečo sa rozhodol hlavný tréner pre zmenu gólmana, zisťoval Sportnet.
„My nemáme klasickú brankársku jednotku, preto sa snažíme točiť oboch brankárov viac-menej pravidelne, aby boli v permanencii. Zmeny na ďalších dvoch postoch sme urobili kvôli širšiemu kádru, aby mali všetci hráči dostatočnú zápasovú prax a aj motiváciu.“
Mali nás prečítaných, hovorí kouč
Čo najviac chýbalo k vytúženému gólu a trom bodom? „Asi viac dôrazu v hornej tretine ihriska a hlavne pri zakončení.
Súper nás má prečítaných, naše krídelné priestory zodpovedne pokrýval a veľa nám nedovolil ani vysoký brankár Krátky pri štandardkách.
Niekedy nám chýbal polkrok, inokedy zaváňala situácia pokutovým kopom, prístup hráčov bol však v poriadku a ten remízový rezultát proti skúsenému súperovi musíme zobrať reálne.
Pre nás je toto stále náročná súťaž, neraz sa boríme kvôli pracovným či školským povinnostiam a aj zraneniam s tréningovou účasťou.“
Tréner nepodlieha emóciám
Tretie miesto za Nitrou a Púchovom po deviatom kole musí hriať pri srdci aj pragmatika Dušana Kramlíka.
„Určite áno, ja ho však stále nepreceňujem, pretože je za nami ešte iba deväť kôl, súťaž je dlhá a nesmierne náročná. Zatiaľ sme prehrali stále iba jeden zápas, no remízové výsledky pribúdajú a stále vyššie sa tlačí kvalita. Každopádne však si veľmi vážime, kde sa momentálne v nabitej tabuľke nachádzame.“
Čo by dnes dala za 16-bodový zisk minimálne dolná polovica treťoligového pelotónu.
Tešia sa do Trenčína a na Nitru
Šesťtisícová Beluša sa s tretím najlepším útokom súťaže a parádnou bilanciou 4 – 4 – 1 pri skóre 19:11 usadila za dvojicou bývalých prvoligových miest na bronzovom stupienku a najbližšie ide kúsok dolu Váhom do svojho krajského mesta Trenčín, kde vyzve nikéligovú rezervu AS.
No a potom - v nedeľu 18. októbra - privíta táto zdravá futbalová obec vzácneho hosťa – vedúci FC Nitra. Hodový zápas to však nebude.
„Tešíme sa nielen na krásny štadión do Trenčína, ale samozrejme aj na súpera, akým je vedúce mužstvo súťaže Nitra.
Hráčom vždy hovorím, že aj takéto zápasy sú v prvom rade o nastavení v hlavách. Nakoniec, práve v Trenčíne s béčkom prehrala Nitra uplynulú nedeľu dopoludnia prvý polčas 1:2 a potom musela zápas otáčať.“ A aj otočila na 4:2.
Nemyslia iba na „nejakú“ 3. ligu
AS Trenčín B i FC Nitra hrajú domáce zápasy na krásnych prerobených štadiónoch, aké podmienky majú futbalisti Beluše.
„V Beluši sa snažíme zveľaďovať náš štadiónik ako sa to len dá v rámci možností, aby sa na ňom diváci dobre cítili.
K celkovej pohode je však potrebné aj kvalitné mužstvo, no ľudia v našom klube nemyslia iba na A-mužstvo v nejakej tretej lige, ale aj na výchovu vlastných mládežníckych kategórií.
Poďakovanie za podporu patrí hlavne vedeniu obce a tiež Rastislavovi Pagáčovi zo spoločnosti ZDRAVIE. Vážime si aj povzbudzovanie našich fanúšikov, ktorých na zápasoch radi vidíme.
Mužstvo Dušana Kramlíka získalo v prvých štyroch kolách plný počet dvanástich bodov, v ďalších piatich štyri, no doteraz prehralo iba v spomínanom exdruholigovom Púchove.
Aký jesenný cieľ si dal chlap zodpovedný za výsledky, pýtame sa rovno. „Ja si dávam iba jeden cieľ, vyhrať najbližší zápas,“ zakončil veľavravne.