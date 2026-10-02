Bývalý hráč Trnavy trénuje s Ružomberkom. O angažmáne sa rozhodne čoskoro

Český futbalový obranca Filip Twardzik trénuje s účastníkom Niké ligy MFK Ružomberok. Tridsaťtriročný stopér je momentálne voľný hráč, v lete mu vypršala zmluva s ďalším tímom z najvyššej slovenskej súťaže Spartakom Trnava.
Twardzik hral za Ružomberok v sezónach 2018/2019 a 2019/2020 a o jeho ďalšom prípadnom angažmáne v klube sa má rozhodnúť v najbližších dňoch.
V Niké lige si pripísal celkom 89 štartov a za sebou má aj skúsenosti zo zahraničia. V Česku si obliekal dresy Vítkovíc a Karvinej, v Rakúsku tamojšieho LASK Linz.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body