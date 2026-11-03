Zmeny v realizačnom tíme Ružomberka. Analytické oddelenie povedie nový odborník

V realizačnom tíme A-mužstva MFK Ružomberok skončil na pozícii vedúceho analytického oddelenia a asistenta trénera Lukáš Hošala. Jeho miesto zaujal Filip Sliačan.
Hošala prišiel do klubu vo februári, z osobných dôvodov odchádza do zahraničia. Sliačan sa k prvému mužstvu presunul z pozície hlavného trénera mladších dorastencov U17, ktorým momentálne v prvoligovej tabuľke patrí druhá priečka, keď päť bodov stráca na vedúcu Žilinu.
„Veľmi za z tejto zmeny teším. Vnímam to ako príležitosť načerpať nové poznatky a skúsenosti vo svojom futbalovom živote. Pri mládeži by to určite tak rýchlo nešlo ako pri A-tíme v najvyššej súťaži,“ uviedol 30–ročný Sliačan.
„Mojou nosnou náplňou je mapovať súperov, analyzovať ich, natáčať a následne základné veci implementovať do tréningového procesu,“ dodal.