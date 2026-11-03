Zmeny v realizačnom tíme Ružomberka. Analytické oddelenie povedie nový odborník

Asistent trénera MFK Ružomberok Lukáš Hošala.
Asistent trénera MFK Ružomberok Lukáš Hošala. (Autor: Facebook MFK Ružomberok﻿)
TASR|3. nov 2026 o 14:38
ShareTweet0

Doterajší vedúci oddelenia odchádza do zahraničia.

V realizačnom tíme A-mužstva MFK Ružomberok skončil na pozícii vedúceho analytického oddelenia a asistenta trénera Lukáš Hošala. Jeho miesto zaujal Filip Sliačan.

Hošala prišiel do klubu vo februári, z osobných dôvodov odchádza do zahraničia. Sliačan sa k prvému mužstvu presunul z pozície hlavného trénera mladších dorastencov U17, ktorým momentálne v prvoligovej tabuľke patrí druhá priečka, keď päť bodov stráca na vedúcu Žilinu.

„Veľmi za z tejto zmeny teším. Vnímam to ako príležitosť načerpať nové poznatky a skúsenosti vo svojom futbalovom živote. Pri mládeži by to určite tak rýchlo nešlo ako pri A-tíme v najvyššej súťaži,“ uviedol 30–ročný Sliačan.

„Mojou nosnou náplňou je mapovať súperov, analyzovať ich, natáčať a následne základné veci implementovať do tréningového procesu,“ dodal.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Asistent trénera MFK Ružomberok Lukáš Hošala.
    Asistent trénera MFK Ružomberok Lukáš Hošala.
    Zmeny v realizačnom tíme Ružomberka. Analytické oddelenie povedie nový odborník
    dnes 14:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Zmeny v realizačnom tíme Ružomberka. Analytické oddelenie povedie nový odborník