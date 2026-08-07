Žilina dala českému obrancovi zelenú. Skúsený stopér si môže hľadať nový klub

Český futbalista Filip Kaša dostal od MŠK Žilina povolenie hľadať si nový klub.
Tridsaťdvaročný stopér nedostával na začiatku tejto sezóny dostatok priestoru, a tak dospel s klubom k spoločnej dohode.
Kaša odohral v úvodných šiestich dueloch Žiliny vo všetkých súťažiach dovedna 154 minút. Vlani získal so „šošonmi“ Slovenský pohár a v sezóne 2016/17 majstrovský titul.
„Na pozícii stopéra dostávajú viac priestoru mladší hráči, ktorí sa ukazujú vo veľmi dobrom svetle. Pre dobro Filipa aj tímu sme mu preto dali zelenú na to, aby si hľadal nový klub.
'Kašmen' odviedol pre klub výbornú robotu, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Aktuálne pracujeme na posilnení kádra,“ citovala trénera MŠK Pavla Staňa facebooková stránka nikéligistu.