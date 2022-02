Trenčín získal novú posilu, prichádza z Górniku Zabrze

TRENČÍN. Novou tvárou v kabíne prvého mužstva futbalistov AS Trenčín je Filip Bainovič. Skúsený srbský stredopoliar prichádza z poľského Górniku Zabrze.

Následne podpísal viacročný kontrakt s Crvenou Zvezdou Belehrad. Po polroku sa vrátil na hosťovanie do materského klubu. V ročníku 2018/2019 odohral 33 zápasov v drese Radu a následne zamieril do poľskej Ekstraklasy.

Górniku pomohol k deviatemu miestu v lige, keď nastúpil na 20 stretnutí. Ročník 2020/2021 rozdelil medzi poľský klub a srbskú Surdulicu.

V prvej časti tohto ročníka sa predstavil v deviatich zápasoch opäť v drese Zabrze. Na svojom konte má štarty v reprezentácii Srbska do devätnásť a do dvadsať rokov. Informoval web AS.