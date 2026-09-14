Kritika futbalovej federácie neprestáva. Hráčska únia sa pridala k výzve na prešetrenie

Svetová hráčska únia FIFPRO a jej európska sekcia sa pripojili k výzve na nezávislé preskúmanie riadenia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Návrh FIFA v spojení so súkromnými investormi, od ktorého sa napokon upustilo, odhalil podľa pondelkového vyhlásenia FIFPRO nebezpečné nedostatky v spôsobe riadenia svetového futbalu.
Prezident FIFA Gianni Infantino je pod neustálym tlakom pre návrh získať súkromného investora pre spoločnosť FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by spravovala súťaže FIFA vrátane mužských a ženských majstrovstiev sveta.
Od návrhu upustila FIFA po tom, čo ho odmietli tri kontinentálne konfederácie vrátane Európskej futbalovej únie (UEFA).
Tá pohrozila bojkotom súťaží v prípade, že plán uspeje a nebudú poskytnuté záruky, že sa o nič podobné už nikdy nikto nepokúsi. UEFA zároveň stále žiada nezávislé preskúmanie kontroverzného plánu.
Pridala sa k nej aj únia FIFPRO a vyzvala na zmeny s tým, že „žiadna organizácia by nemala konať bez konzultácie s ostatnými stranami“.
Podľa FIFPRO by mali mať v procesoch FIFA väčšie zastúpenie hráči, kluby a ligy po celom svete.
FIFPRO v pondelkovej správe tiež poukazuje na to, že „infraštruktúru, ktorá tvorí základ globálnej pracovnej sily vo futbale, nemožno považovať za predajný a nesprávne ohodnotený majetok“.
FIFA 5. augusta prisľúbila prehodnotenie postupu týkajúceho sa FFE, avšak neposkytla žiadne informácie o tom, kto ho vykoná. Informovala agentúra DPA.