Svetová hráčska asociácia obviňuje FIFU. Hovorí o podkopávaní snáh

BRATISLAVA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) čelí obvineniam zo strany svetovej hráčskej asociácie FIFPro, ktorá ju obviňuje z podkopávania snáh o riešenie otázok súvisiacich s dobrým zaobchádzaním s hráčmi.
Ako referuje spravodajský web BBC, FIFPro tvrdí, že FIFA vytvára „falošné“ hráčske asociácie a pretláča ich namiesto uznávaných reprezentatívnych organizácií.
FIFPro, ktorá zastupuje 66-tisíc hráčov po celom svete, uviedla, že FIFA vytvára „organizácie pre konzultačné procesy priateľské pre FIFA namiesto spojenia sa s oficiálnymi futbalovými zástupcami“. Podobnú stratégiu podľa FIFPro používa FIFA aj v komunikácii s agentmi a fanúšikmi, čo označila za „znepokojujúci vzorec“.
FIFA po nedávnom stretnutí o zaobchádzaní s hráčmi v Maroku oznámila sériu opatrení. Na podujatie však nepozvali zástupcov FIFPro. FIFA tvrdí, že na stretnutí boli prítomní zástupcovia 30 národných hráčskych zväzov a členovia jej poradného panelu zloženého z bývalých hráčov Players' Voice Panel.
Medzi oznámenými iniciatívami je vytvorenie profesionálneho konzultačného fóra hráčov a podpora opatrení na zlepšenie odpočinku a regenerácie hráčov, vrátane minimálne 72 hodín odpočinku medzi zápasmi a aspoň 21 dní medzi sezónami.
Prezident FIFA Gianni Infantino po stretnutí vyhlásil: „Zostávame odhodlaní naďalej zlepšovať hráčsku pohodu a pracovné podmienky po celom svete implementáciou konkrétnych a zmysluplných opatrení s cieľom zlepšiť futbal v budúcnosti.“
FIFPro však upozornila, že FIFA plánuje zriadiť fond na podporu hráčskej pohody, ktorý už spolu s FIFPro v minulosti založila, no FIFA ho v roku 2022 zrušila.
Maheta Molango, výkonný riaditeľ Profesionálnej asociácie futbalistov (PFA) zastupujúcej hráčov v Anglicku a Walese, kritizoval FIFA za to, že „namiesto spojenia sa s ľuďmi, ktorí boli zvolení ako hlas hráčov, si vyberá takých, s ktorými chce rokovať“.