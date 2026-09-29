FIFA obvinila UEFA z kampane klamstiev proti Infantinovi. Hrozí aj trestné oznámenie

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z vedenia „kampane založenej na klamstvách“ proti prezidentovi Giannimu Infantinovi.
V súdnych dokumentoch ostro reagovala na tvrdenie, že mal profitovať z napokon zrušeného plánu v súvislosti so súkromnými investormi. Zároveň chce UEFA podľa nej ovplyvniť súboj o prezidentské kreslo vo FIFA.
UEFA minulý mesiac požiadala súd v USA o povolenie získania svedeckých výpovedí a dokumentov, ktoré by mohla použiť v rámci plánovaného trestného oznámenia na Infantina vo Švajčiarsku.
FIFA v novom súdnom podaní v Južnom okrese Floridy predložila do súdneho procesu dokument, v ktorom ostro reaguje na vyhlásenia vedúceho orgánu európskeho futbalu.
V stanovisku odmieta akékoľvek správy o tom, že by Infantino profitoval z projektu FIFA Forward Enterprise (FFE) a dodáva, že návrh by si vyžadoval schválenie zo strany 211 členských zväzov FIFA.
UEFA vraj podala žiadosť o zisk dokumentov s „cieľom obťažovania, a nie z akejkoľvek legitímnej potreby získať informácie“. FIFA tiež uviedla, že ak by „neposúdila tak dôležitý projekt ako FFE, zanedbala by svoje povinnosti“ a „skutočná hodnota FFE bola výrazne vyššia ako tá, ktorú UEFA považuje za spravodlivú“.
UEFA napriek zrušeniu iniciatívy, podľa ktorej by FIFA predala 20-percentný podiel na svojich aktivitách súkromnej spoločnosti, stratila dôveru v Infantina a chce predstaviť svojho kandidáta na post prezidenta FIFA.
Termín na predloženie kandidatúry je 18. novembra a voľby sa konajú v marci budúceho roka.