Nováčik dostal zelenú. Reis môže nastúpiť v Lige národov za Slovensko

Grischa Proemel a Ludovit Reis.
Grischa Proemel a Ludovit Reis. (Autor: TASR/DPA via AP)
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TASR|10. nov 2026 o 12:29
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Keďže 26-ročný stredopoliar odohral v mládežníckych kategóriách stretnutia za Holandsko, musel prejsť schvaľovacím procesom FIFA.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok oficiálne schválila Ľudovítovi Reisovi možnosť štartovať v slovenskej reprezentácii v zápasoch C-divízie Ligy národov.

Keďže 26-ročný stredopoliar odohral v mládežníckych kategóriách stretnutia za Holandsko, musel prejsť schvaľovacím procesom FIFA, aby mohol nastúpiť za tím trénera Vladimíra Weissa st.

„Dnes nám prišlo potvrdenie od FIFA, že Reis je trénerovi na tento zraz k dispozícii. Schvaľovací orgán potvrdil, že môže v mužskej kategórii nastúpiť za Slovensko,“ uviedla mediálna manažérka Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová.

VIDEO: Vladimír Weiss st.

Reis si v holandskom národnom tíme do 21 rokov pripísal 17 štartov a strelil jeden gól. Za devätnástku „tulipánov“ nastúpil na deväť stretnutí.

Reis je synom slovenských rodičov, no narodil sa v holandskom meste Haarlem. Medzi rokmi 2019 až 2021 figuroval v B-tíme FC Barcelona.

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Pred aktuálnou sezónou prestúpil z Club Bruggy do nemeckého bundesligového Werderu Brémy.

V Nemecku predtým pôsobil aj v rokoch 2021 až 2025, keď hral za Hamburger SV, ktorý však hral v tom čase druhú najvyššiu súťaž.

Doteraz nedostal pozvánku do prvého tímu „Oranjes“ a v slovenskom národnom tíme ho čaká premiéra. Za Werder strelil v prebiehajúcom ročníku dva góly.

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