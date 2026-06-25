Musíme vrátiť Rusov a Bielorusov, prekvapil Infantino. Pozval ich na turnaj do Azerbajdžanu

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pozvala všetky členské asociácie na nový medzinárodný turnaj a festival v kategórii do 15 rokov, ktorý sa uskutoční 22. až 31. októbra v Azerbajdžane.
Na zozname pozvaných krajín sa nachádzajú aj Rusko či Bielorusko, ktoré FIFA suspendovala v roku 2022 po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu.
Už na OH 2024 v Paríži a ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo mohli ruskí a bieloruskí športovci štartovať pod neutrálnymi vlajkami.
O ich návrate do sveta futbalu sa hlasnejšie rozprávalo v uplynulých mesiacoch. „Musíme ich vrátiť, aspoň na mládežníckej úrovni. Dištanc nič nedosiahol,“ citovala prezidenta FIFA Gianniho Infantina agentúra DPA.
Od suspendácie v roku 2022 Rusko pokračovalo v medzištátnych zápasoch mimo veľkých turnajov. V rebríčku FIFA sa nachádza na 34. priečke.
O zrušení zákazu už diskutoval aj prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin, ktorého návrh však zamietli viaceré futbalové asociácie.