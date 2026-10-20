Sporný moment pred gólom Argentíny má dohru. FIFA potrestala egyptskú reprezentáciu

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) viac ako tri mesiace po kontroverznom vypadnutí v osemfinále majstrovstiev sveta proti Argentíne potrestala egyptského reprezentačného trénera, tímového manažéra a hráča Mostafu Zika.
Disciplinárna komisia FIFA udelila trénerovi reprezentácie Hossamovi Hassanovi a manažérovi Ibrahimovi Hassanovi trest zákazu činnosti na tri zápasy.
Stredopoliar Ziko si v národnom tíme nezahrá až v piatich stretnutiach. Informoval o tom Egyptský futbalový zväz, ktorý sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať.
Po tesnej prehre 2:3 s Argentínou došlo 7. júla k búrlivým incidentom. V centre pozornosti sa ocitol francúzsky rozhodca Francois Letexier a jeho asistenti.
Egypťania boli presvedčení, že sa dopustili závažných chýb, ktoré umožnili Argentíne postúpiť ďalej.
Egyptský futbalový zväz po zápase podal sťažnosť na Letexiera a jeho asistentov a zároveň požadoval, aby bol celý rozhodcovský tím vylúčený z turnaja.
Trénera Hassana obzvlášť rozhnevala jedna situácia.
Tesne pred rozhodujúcim gólom Argentínčanov na 3:2, ktorý Enzo Fernandez strelil v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu, potiahol jeho spoluhráč Alexis Mac Allister Egypťana Hamdiho Fathiho za dres pri vnikaní do argentínskej šestnástky.
Egypťania požadovali pokutový kop, no Letexier nechal hru pokračovať. „Podľa môjho názoru – a v tomto som pomerne jednoznačný – to mala byť penalta,“ vyhlásil podľa agentúry DPA bývalý rozhodca nemeckej Bundesligy Patrick Ittrich.