FIFA sa zastáva Infantina. Správy o škandále s milenkou okamžite odsúdila

FIFA v sobotu odsúdila „koordinované a pokračujúce úsilie niektorých ľudí podkopávať“ riadiaci orgán svetového futbalu a jeho prezidenta Gianniho Infantina.
Kontroverzia okolo jeho medzičasom stiahnutého plánu na zapojenie súkromných investorov pritom naďalej pokračuje.
Infantino čelí výzvam na odstúpenie a britské médiá v piatok zároveň zverejnili obvinenia, podľa ktorých počas svojho pôsobenia v Európskej futbalovej únii (UEFA) finančne vyplatil svoju milenku.
„Nedávne správy obsahovali nepodložené tvrdenia a preukázateľne nepravdivé informácie týkajúce sa FIFA a jej prezidenta,“ uviedla FIFA podľa agentúry AFP.
Podľa denníka The Telegraph taliansko-švajčiarsky právnik v minulosti využil svoj vplyv na zabezpečenie povýšenia zamestnankyne UEFA, s ktorou mal intímny vzťah.
Denník bez uvedenia svojich zdrojov dodal, že tá istá zamestnankyňa dostala pri odchode „šesťcifernú sumu“ a zároveň jej boli uhradené poplatky za štúdium na obchodnej škole vo výške približne 45 000 libier (52 520 eur).
UEFA po oslovení agentúrou AFP potvrdila, že „dotknutej osobe bola v tom čase pri odchode vyplatená finančná kompenzácia“, pričom jej zároveň „uhradili poplatky za štúdium MBA na miestnej obchodnej škole“.
Infantino, ktorý sa bude v marci budúceho roka uchádzať o znovuzvolenie, sa ocitol v kríze od oznámenia svojho kontroverzného, a napokon zrušeného, plánu sprístupniť majstrovstvá sveta súkromným investorom koncom minulého mesiaca.
Vystupuje proti nemu najmä UEFA, ktorá vo štvrtok zotrvala pri hrozbe bojkotu majstrovstiev sveta. Samotné stiahnutie kontroverzného plánu považuje za nedostatočné.
FIFA v sobotu uviedla, že „nebude podporovať, uľahčovať ani tolerovať žiadny proces týkajúci sa voľby prezidenta FIFA, ktorý by bol v rozpore so stanovami FIFA, demokratickými postupmi a zavedeným systémom riadenia organizácie“.