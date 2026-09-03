FIFA žiada amerických sudcov o zásah. UEFA podľa nej vedie diskreditačnú kampaň

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z „diskreditačnej kampane“ a neopodstatneného hľadania dôkazov.
Reagovala tak na žiadosť UEFA adresovanú americkým súdom, aby FIFA sprístupnila dokumenty týkajúce sa neúspešného plánu na predaj podielov na majstrovstvách sveta investorom.
Kontroverzný projekt predstavila FIFA v júli, no po výraznom odpore vo futbalovom prostredí od neho ustúpila.
UEFA následne začala pripravovať možné právne kroky voči prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi pre údajné „zlé hospodárenie“ a v troch amerických štátoch požiadala o sprístupnenie dokumentov FIFA a jej partnerov vrátane investičnej spoločnosti Thrive Capital.
FIFA teraz podľa AFP požiadala amerických sudcov, aby mohla žiadosti UEFA napadnúť. Vo svojich podaniach tvrdí, že UEFA nemá právo požadovať interné dokumenty, keďže vo Švajčiarsku ani inde zatiaľ neprebieha trestné konanie.
Zverejnenie korešpondencie a ďalších materiálov by podľa FIFA zároveň mohlo ohroziť jej záujmy a odhaliť citlivé interné informácie.
UEFA patrí medzi najhlasnejších kritikov Infantina a podporu našla aj v konfederáciách CONCACAF a AFC.