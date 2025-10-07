FIFA vyskúša novinku. Na MS do 20 rokov pribudne možnosť trénerskej výzvy

SANTIAGO. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) využíva na prebiehajúcich majstrovstvách sveta do 20 rokov v Čile nový systém kontroly rozhodcov. Tréneri môžu použiť počas jedného zápasu dve výzvy na preskúmanie verdiktu arbitrov.
Kormidelníci majú možnosť využiť ich pomocou modrej alebo fialovej karty, ktorú ukážu rozhodcom.
Hneď počas skupinovej fázy šampionátu zohrali výzvy v niektorých stretnutiach kľúčovú rolu.
Premiérovo, avšak neúspešne, systém so skratkou FVS použil tréner Južnej Kórei, ktorý sa dožadoval penalty v dueli proti Ukrajine. Z dvanástich duelov v rámci prvého kola skupinovej fázy využili tréneri technológiu v siedmich prípadoch.
Rozhodcovia, ktorí majú na starosti tento systém, využívajú iba zábery z televíznych kamier.
Podľa FIFA prináša doplnková technológia možnosť demokratizovať futbal, pretože ju môžu použiť aj krajiny s chýbajúcou infraštruktúrou pre systém VAR.
Tréneri majú možnosť spochybniť celkovo štyri špecifické herné situácie - gólovú situáciu, odpískanie penalty, udelenie priamej červenej karty a udelenie karty nesprávnemu hráčovi.
Vedenie FIFA tento systém predstavilo už na viacerých mládežníckych turnajoch a očakáva sa, že v tom bude pokračovať. Správu priniesla agentúra AP.