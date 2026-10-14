Každý zväz si finančne polepší. FIFA má v pláne venovať na rozvoj miliardy

FIFA
FIFA (Autor: TASR/AP)
TASR|14. okt 2026 o 08:46
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FIFA rozdelí krajinám viac peňazí vďaka úspešným MS.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) navrhuje svojim členom rozdeliť v najbližšom štvorročnom cykle približne 5,7 miliardy dolárov na rozvoj.

Tento krok má vychádzať po finančnej stránke z úspešnej organizácie tohtoročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Podľa agentúry AP by mal každý zväz dostať od FIFA čiastku v hodnote 25 miliónov dolárov, doteraz to bolo 10 miliónov dolárov za štyri roky.

FIFA má v pláne využitie finančnej rezervy na prípadnú realizáciu tohto kroku a zároveň utíšiť čoraz hlasnejšie kritickejšie vyjadrenia na adresu prezidenta organizácie Gianniho Infantina.

Všetko odštartovali Infantinove plány predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom, najnovšie sa objavila informácia o údajnej platbe za zorganizovanie MS 2026. FIFA odmietla, že by Infantinovi vyplácala ďalšiu mzdu.

Reprezentácie

FIFA
FIFA
Každý zväz si finančne polepší. FIFA má v pláne venovať na rozvoj miliardy
dnes 08:46
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