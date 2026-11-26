Medzinárodná futbalová federácia FIFA sa stala terčom kybernetického útoku, pri ktorom boli odcudzené interné dáta.
Zástupcovia organizácie potvrdili, že hackeri nedávno prenikli do jej systémov a získali neoprávnený prístup k obmedzenému množstvu osobných a obchodných informácií.
Minulý týždeň skupina hackerov vystupujúca pod názvom Handsome Boy Hacking Club (HBHC) oznámila, že odcudzila viac ako dvanásť gigabajtov dát patriacich FIFA. Informácie potom zverejnila na hackerskom fóre.
Medzi dátumami sa nachádzajú imigračné dokumenty, finančné záznamy, právne listiny a informácie týkajúce sa vedenia organizácie.
FIFA bližšie podrobnosti o type útoku ani o ukradnutých dátumoch nezverejnila, uviedla len, že na vyšetrovaní incidentu spolupracuje s políciou.
Podľa informácií agentúry dpa útok nesúvisel s neúspešným plánom súčasného predsedu FIFA Gianniho Infantina na predaj práv na majstrovstvách sveta investorom.