Od Ceny za mier až po investorov. Nemecký zväz ostro kritizuje Infantina a žiada zmeny

Viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke zopakoval kritický postoj organizácie voči prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi pred štvrtkovým stretnutím najvyšších predstaviteľov európskeho futbalu v Berlíne.
„V posledných týždňoch som to už viackrát zdôraznil. Stalo sa toľko chýb - od Ceny za mier a kauzy Folarina Baloguna až po ságu okolo investorov,“ vyhlásil Watzke, ktorý je zároveň viceprezident Európskej futbalovej únie (UEFA).
Rovnaký postoj prezentoval aj prezident DFB Bernd Neuendorf: „Musíme ho odvolať z funkcie. Gianni Infantino už nie je prijateľný ako prezident FIFA. Futbalu spôsobil obrovské škody.“
Vedenie UEFA a predstavitelia jej 55 členských asociácií sa stretli v Berlíne, aby okrem iného diskutovali o ďalšom postupe v mocenskom boji s Infantinom, informovala agentúra dpa.