Od Ceny za mier až po investorov. Nemecký zväz ostro kritizuje Infantina a žiada zmeny

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2026 o 13:26
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Vedenie UEFA a 55 členských asociácií sa stretlo v Berlíne, aby diskutovalo o ďalšom postupe voči šéfovi FIFA.

Viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke zopakoval kritický postoj organizácie voči prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi pred štvrtkovým stretnutím najvyšších predstaviteľov európskeho futbalu v Berlíne.

„V posledných týždňoch som to už viackrát zdôraznil. Stalo sa toľko chýb - od Ceny za mier a kauzy Folarina Baloguna až po ságu okolo investorov,“ vyhlásil Watzke, ktorý je zároveň viceprezident Európskej futbalovej únie (UEFA).

Rovnaký postoj prezentoval aj prezident DFB Bernd Neuendorf: „Musíme ho odvolať z funkcie. Gianni Infantino už nie je prijateľný ako prezident FIFA. Futbalu spôsobil obrovské škody.“

Vedenie UEFA a predstavitelia jej 55 členských asociácií sa stretli v Berlíne, aby okrem iného diskutovali o ďalšom postupe v mocenskom boji s Infantinom, informovala agentúra dpa.

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