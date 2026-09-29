Infantino žehlí kritiku peniazmi. Pre zväzy chce presadiť rekordné financovanie

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino je pripravený podporiť výrazné zvýšenie finančných príspevkov pre všetkých 211 členských asociácií.
Rada FIFA sa má možnými dodatočnými platbami zaoberať na svojom zasadnutí 15. októbra.
Infantino v pondelkovom liste prezidentom šiestich kontinentálnych konfederácií, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP, uviedol, že podporí „najvyššiu možnú úroveň dodatočného financovania, ktorú možno zodpovedne poskytnúť“.
Zároveň upozornil, že žiadna zo súm, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, zatiaľ nebola schválená.
Podľa Infantina mal aj medzičasom stiahnutý návrh na predaj časti komerčných práv na majstrovstvá sveta za cieľ získať viac financií pre futbal.
„Nedávny komerčný návrh, ktorý sme už stiahli, mal umožniť FIFA investovať viac do futbalu,“ napísal.
Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin a šéf futbalovej Konfederácie Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) Victor Montagliani v septembri navrhli, aby každá členská asociácia FIFA dostala v rokoch 2027 až 2030 desať miliónov dolárov.
Infantino následne naznačil, že je pripravený podporiť minimálne porovnateľnú úroveň financovania.
„Podporím najvyššiu možnú úroveň dodatočného financovania, ktorú možno zodpovedne zabezpečiť prostredníctvom riadneho rozhodovacieho procesu FIFA,“ uviedol.
FIFA začiatkom septembra potvrdila, že Infantino bude v marci opäť kandidovať na post prezidenta organizácie.
Čelil kritike pre už zrušený plán umožniť vstup súkromného kapitálu do komerčných práv mužských a ženských majstrovstiev sveta.
Podporu mu však v uplynulom období vyjadrila Saudská Arábia, organizátor MS 2034, ako aj Africká futbalová konfederácia (CAF) a Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL).