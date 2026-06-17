Sauer má v Holandsku nového trénera. Feyenoord pod ním ukončil dlhé čakanie na titul

Giovanni van Bronckhorst sa druhýkrát stal trénerom futbalistov Feyenoordu Rotterdam. Päťdesiatjedenročný bývalý obranca podpísal s účastníkom Eredivisie dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu.
Van Bronckhorst pôsobil vo Feyenoorde aj počas hráčskej kariéry, v ktorej obliekal aj dresy Rangers, Arsenalu a Barcelony.
Počas prvého stintu na lavičke rotterdamského tímu ukončil osemnásťročné čakanie klubu na ligový titul (2017).
S Feyenoordom získal aj dva Holandské poháre a dva Superpoháre. Neskôr viedol čínsky klub Kuang-čou R&F, Rangers a Besiktas.
„Návrat Giovanniho van Bronckhorsta znamená pre Feyenoord novú kapitolu. Chceme pokračovať v napĺňaní našich športových ambícií s trénerom, ktorý spája rozsiahle medzinárodné skúsenosti s hlbokým pochopením klubovej kultúry,“ uviedol technický riaditeľ Devy Rigaux podľa agentúry DPA.
Vo Feyenoorde pôsobí aj mladý slovenský krídelník Leo Sauer, ktorý má zmluvu do júna 2028.