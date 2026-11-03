    Feyenoord
    Feyenoord
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Stadion De Kuip
    21:00
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Atlético Madrid - Bayern Mníchov: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Atlético Madrid - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    FC Barcelona - Aston Villa: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: FC Barcelona - Aston Villa dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Manchester United - AS Rím: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Manchester United - AS Rím dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Villarreal CF - Paríž St. Germain: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Villarreal CF - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    FK Bodö/Glimt - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Šachtar - SportingGalatasaray - Stuttgart

    ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

    Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|3. nov 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno.

    Futbalisti Feyenoord Rotterdam a Inter Miláno dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    03.11.2026 o 21:00
    4. kolo
    Feyenoord
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Inter
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 4. kola postaví proti sebe Feyenoord Rotterdam a Inter Miláno.

    Feyenoord prišiel po remíze 1:1 s Fortunou Sittard o časť náskoku na čele Eredivisie a bez výhry je už tri zápasy. V pohárovej Európe prehral až 10 z posledných 13 duelov, no svetlou výnimkou je domáci štadión De Kuip, kde vybojoval všetky tri nedávne triumfy. Tréner Giovanni van Bronckhorst má proti talianskym klubom jedinú dvojicu výhier v LM, no jeho tím musí vyriešiť veľký problém – v posledných šiestich zápasoch milionárskej súťaže inkasoval vždy ako prvý.

    Inter utrpel prvú ligovú prehru v sezóne po porážke 1:3 s AC Miláno v Derby della Madonnina. Zverenci Cristiana Chivua sa chcú vyhnúť druhej prehrám za sebou, čo sa im naposledy stalo vlani v novembri – opäť po zápase s AC a následnom neúspechu v LM. Talianskemu gigantovi sa vonku v Európe nedarí, z posledných štyroch výjazdov v Champions League prehral trikrát a v súťaži pred výhrou nad Šachtarom ťahal dokonca štvrozápasovú sériu prehier.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 3. november 2026

    03.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    03.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    vs.
    Sporting
    Sporting
    Stamford Bridge | London
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    vs.
    PSG
    PSG
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    vs.
    Lille
    Lille
    Aspmyra | Bodø
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Manchester United
    Manchester United
    vs.
    AS Rím
    AS Rím
    Old Trafford | Manchester
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    vs.
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Estadio Metropolitano | Madrid
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Barcelona
    Barcelona
    vs.
    Aston Villa
    Aston Villa
    Camp Nou | Barcelona

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    dnes 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    dnes 18:00
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)