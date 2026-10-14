    Feyenoord
    Feyenoord
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Stadion De Kuip
    18:45
    Como
    Como
    Feyenoord - ComoLinz - LiverpoolSúvisiace

    ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Calcio Como dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Feyenoord Rotterdam - Calcio Como: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Feyenoord Rotterdam - Calcio Como: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 15:45
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Feyenoord Rotterdam - Calcio Como.

    Futbalisti Feyenoord Rotterdam a Calcio Como dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Feyenoord Rotterdam - Calcio Como dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 18:45
    2. kolo
    Feyenoord
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Como
    Prehľad
    Rozhodca: Rumšas (LTU) – Radiuš (LTU), Sužiedélis (LTU).
    Prenos
    Úvodní sestavy:

    Feyenoord Rotterdam: Ernst – Read, St. Juste, Mármol, J. López – Zechiël, Vanhoutte, Targhalín – Hádž Músa, Ferri, Valente (C).
    Náhradníci: Kastenmeier, Bossin – Watanabe, Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Schanken, Zinhagel.
    Trenér: Giovanni van Bronckhorst

    Como 1907: R. Sánchez – Smolčić, Chalobah, Ramón, Valle – Milla, Perrone – Diao, Baturina, Kaiki – Paz (C).
    Náhradníci: Butez, Ginelli – Kempf, Da Cunha, Douvikas, Dossena, J. Rodríguez, Ricci, Couto, Liberali.
    Trenér: Cesc Fabregas

    Rozhodčí: Rumšas (LTU) – Radiuš (LTU), Sužiedélis (LTU).
    Zatímco Feyenoord v novém ročníku nejvyšší nizozemské soutěže v osmi zápasech ještě neprohrál a s jednobodovým náskokem se drží na čele celé ligy, tak na úvod Ligy mistrů schytal nepříjemný debakl 1:5 na trávníku Barcelony. Nizozemský celek vstoupil do zápasu strašidelně, když už ve 3. minutě otevřel skóre Raphinha. V prvním poločase ještě navýšil barcelonské vedení Karim Adeyemi. Po startu druhé půle se o slovo přihlásil dalším zásahem Raphinha, na 4:0 už upravoval Lamine Yamal. Feyenoord sice korigoval trefou Steijna, ale pět minut před koncem završil nepřívětivý výsledek pro Nizozemce Gabriel Jesus.

    To italské Como se aktuálně nachází v tabulce Serie A na 6. pozici, když v šesti odehraných zápasech ztratilo všechny body pouze jednou a to lehce překvapivě na trávníku Frosinone. Na vedoucí dvojici na čele Inter – Lazio tak již ztrácí pět bodů. Oproti Feyenoordu mělo Como o poznání přívětivějšího soupeře na úvod nového ročníku Ligy mistrů. V domácím prostředí italský celek přehrál 4:1 Lipsko, když o góly se postupně postarali Baturina, Douvikas, Diao a v 90. minutě završil zápas Perrone.
    Krásný středeční večer, vítám všechny příznivce fotbalu. Liga mistrů pokračuje druhým hracím kolem a my se společně zaměříme na zápas Feyenoordu, který před domácím publikem přivítá nebezpečné Como.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    vs.
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    vs.
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    vs.
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    vs.
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    vs.
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    vs.
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: AS Rím - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    teraz
    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    teraz
    ONLINE: AS Rím - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: AS Rím - Real Madrid.
    teraz
    Aston Villa - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    teraz
    ONLINE: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul.
    teraz
    Real Betis - FC Porto: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    teraz
    ONLINE: Real Betis - FC Porto dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Betis - FC Porto.
    teraz
    FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    teraz
    ONLINE: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund.
    teraz
    Manchester City - Paríž St. Germain: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    teraz
    ONLINE: Manchester City - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Manchester City - Paríž St. Germain.
    teraz
    Šachtar Doneck - AEK Atény: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    teraz
    ONLINE: Šachtar Doneck - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Šachtar Doneck - AEK Atény.
    teraz
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: AS Rím - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Calcio Como dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)