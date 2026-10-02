Španieli hlásia proti Čechom ďalšiu stratu. Nepomôže im ani hrdina z MS

Ferran Torres.
Ferran Torres. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 16:48
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Pre Španielsko ide už o tretiu stratu v tomto bloku.

Španielsky futbalový reprezentant Ferran Torres predčasne opustil zraz národného tímu pre zranenie ľavého členka.

Dvadsaťšesťročný útočník Paríža Saint-Germain uprednostnil svoje zotavenie pred blížiacimi sa zápasmi A-divízie Ligy národov proti Česku a Chorvátsku.

Autora víťazného gólu vo finále tohtoročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku nahradí v drese „La Furia Roja“ 21-ročný útočník Carlos Espi z Realu Madrid.

Torres sa stal tretím Španielom, ktorý opustil zraz predčasne pre zranenie. Počas prebiehajúceho asociačného termínu sa zranili aj krídelník Nico Williams a obranca Alejandro Grimaldo.

Španielom vyšiel štart do nového ročníka Ligy národov. V úvodných dvoch dueloch vyhrali v Anglicku 3:2 a v Seville proti Chorvátsku 4:1, pripomenula agentúra AFP.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie

Reprezentácie

Ferran Torres.
Ferran Torres.
Španieli hlásia proti Čechom ďalšiu stratu. Nepomôže im ani hrdina z MS
dnes 16:48
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