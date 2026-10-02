Ferguson o návrate na Old Trafford po operácii mozgu: Bol som vystrašený

Bývalý futbalový tréner Sir Alex Ferguson v rozhovore pre britského vysielateľa BBC prezradil, že bol po operácii mozgu v roku 2018 „vystrašený“ z návratu na štadión Manchestru United.
Škót sa musel podrobiť zákroku po tom, čo dostal krvácanie do mozgu. Na Old Trafford sa vrátil štyri mesiace po operácii a z čestnej lóže sledoval duel proti Wolverhamptonu.
V súčasnosti 84-ročný Ferguson priznal, že svoj návrat najskôr nevnímal pozitívne. „Chcel by som tu sedieť a povedať vám, že som sa cítil komfortne, no nebolo to tak. Bol som vystrašený,“ povedal Ferguson.
V hľadisku bol spoločne s manželkou Cathy, ktorá zomrela v októbri 2023. Fanúšikovia ich privítali potleskom v stoji. „Takmer sa rozplakala.
Keď sme si sadli, povedala mi: 'To je fantastické',“ zaspomínal najúspešnejší tréner v histórii futbalu. Počas svojho 26-ročného pôsobenia v United získal 38 trofejí vrátane trinástich ligových a dvoch európskych titulov.
Z lavičky odišiel na konci sezóny 2012/2013 a o päť rokov neskôr zažil jeden z najhorších dní svojho života.
„Stratil som hlas, nemohol som rozprávať. Bolo to strašné obdobie. Potom ku mne poslali terapeuta a to mi pomohlo,“ vyjadril sa Ferguson, ktorý sa aktuálne „napriek drobným zraneniam cíti celkom dobre“.
O šesť dní vojde do predaja jeho kniha „Zápasy môjho života“, v ktorej opisuje 21 najdôležitejších stretnutí kariéry. Svoje 85. narodeniny oslávi 31. decembra.