Ferencváros v príprave hostil Real Madrid. Nemáme sa za čo hanbiť, zhodnotil Borbély

Len máloktorý slovenský futbalový tréner dostane príležitosť viesť svoj tím proti Realu Madrid.
Balázs Borbély si ju užil počas sobotňajšieho prípravného zápasu, v ktorom jeho Ferencváros Budapešť prehral s 15-násobným víťazom Ligy majstrov 1:2. Napriek prehre hodnotil výkon svojho mužstva pozitívne.
„Boli úseky zápasu, ktoré boli absolútne v poriadku. Hrali sme sebavedomo, boli sme kreatívni, istí na lopte, takže zápas mal veľa pozitív. Tento výkon a výsledok môžu hráčom dodať sebavedomie, pretože sa nemáme za čo hanbiť, hrali sme dobre. Boli tam aj vynikajúce individuálne výkony,“ povedal Borbély po stretnutí.
VIDEO: Zostrih zápasu Ferencváros Budapešť - Real Madrid
Slovenský kouč zároveň vyzdvihol návrat viacerých hráčov po zraneniach a priznal, že konfrontácia s mužstvom vedeným Josém Mourinhom bola cennou previerkou.
Najbližšie dni už však podľa neho budú patriť príprave na odvetu 3. predkola Európskej ligy 2026/2027 proti poľskému Górniku Zabrze.
„Zanalyzujeme si aj zápas proti Realu Madrid, no oveľa viac sa zameriame na prvý duel s Górnikom Zabrze. Aj proti Realu som videl podobné situácie, ktoré sa opakujú zo zápasu na zápas. Tie si rozoberieme a ukážeme ich hráčom,“ uviedol Borbély podľa oficiálneho webu budapeštianskeho klubu.
Ferencváros prehral s Realom Madrid tesne 1:2 na domácom štadióne Groupama Aréna. Už vo štvrtok ho čaká odveta 3. predkola Európskej ligy na ihrisku Górnika Zabrze, do ktorej vstúpi s jednogólovým náskokom z prvého zápasu.