Súboj slovenských trénerov dopadol lepšie pre Maďarov. O prehre Gorniku rozhodol jediný gól

Európska liga - 1. zápas 3. predkola
Ferencváros Budapešť - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)
Gól: 65. Corbu
/E. Prekop (Górnik) hral do 62. min./
Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zvíťazili v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy nad Górnikom Zabrze 1:0.
V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Balázs Borbély na lavičke maďarského tímu, zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Duel je na programe na budúci štvrtok o 19.00 h.
Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu krátko po hodine hry.
Do stretnutia zasiahol aj slovenský útočník v drese Górniku Erik Prekop, ktorý odohral 62 minút.