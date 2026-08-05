Súboj slovenských trénerov dopadol lepšie pre Maďarov. O prehre Gorniku rozhodol jediný gól

Kristoffer Zachariassen a Maximilian Dietz.
Kristoffer Zachariassen a Maximilian Dietz. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|5. aug 2026 o 22:31
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Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu.

Európska liga - 1. zápas 3. predkola

Ferencváros Budapešť - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

Gól: 65. Corbu

/E. Prekop (Górnik) hral do 62. min./

Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zvíťazili v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy nad Górnikom Zabrze 1:0.

V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Balázs Borbély na lavičke maďarského tímu, zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Duel je na programe na budúci štvrtok o 19.00 h.

Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu krátko po hodine hry.

Do stretnutia zasiahol aj slovenský útočník v drese Górniku Erik Prekop, ktorý odohral 62 minút.

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