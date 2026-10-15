ONLINE: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti tímov Ferencváros Budapešť a FC Viktoria Plzeň dnes hrajú zápas 2. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
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ONLINE PRENOS: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes (futbal, Európska liga, 2. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
15.10.2026 o 21:00
2. kolo
Ferencvároš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Európskej ligy, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Ferencvároš Budapešť a FC Viktoria Plzeň.
Po tom, čo Ferencváros v minulom ročníku prišiel o svoju sedemročnú majstrovskú nadvládu v Maďarsku, nastal v tíme reštart. Pod vedením kormidelníka Balázsa Borbélyho funguje mužstvo výborne, keď z 18 tohtosezónnych duelov naprieč všetkými súťažami odchádzalo porazené iba jediný raz. Po úspešnom prechode cez štyri predkolá odpálil budapeštiansky klub ligovú fázu Európskej ligy cenným triumfom 3:1 na trávniku Celticu.
Naopak, pre Plzeň nie je účasť v hlavnej fáze Európskej ligy žiadnou novinkou, keďže v nej účinkuje už tretiu sezónu v rade. Tréner Radoslav Kováč, ktorý prevzal kormidlo počas augustového play-off proti Crvenej zvezde, však prechádza náročným obdobím. Až víkendový ligový úspech dokázal prerušiť nepríjemnú sériu štyroch súťažných zápasov bez víťazstva. Do tejto krízy zapadla aj domáca prehra 1:3 s Royale Union Saint-Gilloise v prvom kole.
Po tom, čo Ferencváros v minulom ročníku prišiel o svoju sedemročnú majstrovskú nadvládu v Maďarsku, nastal v tíme reštart. Pod vedením kormidelníka Balázsa Borbélyho funguje mužstvo výborne, keď z 18 tohtosezónnych duelov naprieč všetkými súťažami odchádzalo porazené iba jediný raz. Po úspešnom prechode cez štyri predkolá odpálil budapeštiansky klub ligovú fázu Európskej ligy cenným triumfom 3:1 na trávniku Celticu.
Naopak, pre Plzeň nie je účasť v hlavnej fáze Európskej ligy žiadnou novinkou, keďže v nej účinkuje už tretiu sezónu v rade. Tréner Radoslav Kováč, ktorý prevzal kormidlo počas augustového play-off proti Crvenej zvezde, však prechádza náročným obdobím. Až víkendový ligový úspech dokázal prerušiť nepríjemnú sériu štyroch súťažných zápasov bez víťazstva. Do tejto krízy zapadla aj domáca prehra 1:3 s Royale Union Saint-Gilloise v prvom kole.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.