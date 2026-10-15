ONLINE: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. okt 2026 o 16:59
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň.

Futbalisti tímov Ferencváros Budapešť a FC Viktoria Plzeň dnes hrajú zápas 2. kola hlavnej fázy Európskej ligy.

Kde sledovať Európsku ligu v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes (futbal, Európska liga, 2. kolo, štvrtok, NAŽIVO)

Európska liga  2026/2027
15.10.2026 o 21:00
2. kolo
Ferencvároš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Európskej ligy, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Ferencvároš Budapešť a FC Viktoria Plzeň.

Po tom, čo Ferencváros v minulom ročníku prišiel o svoju sedemročnú majstrovskú nadvládu v Maďarsku, nastal v tíme reštart. Pod vedením kormidelníka Balázsa Borbélyho funguje mužstvo výborne, keď z 18 tohtosezónnych duelov naprieč všetkými súťažami odchádzalo porazené iba jediný raz. Po úspešnom prechode cez štyri predkolá odpálil budapeštiansky klub ligovú fázu Európskej ligy cenným triumfom 3:1 na trávniku Celticu.

Naopak, pre Plzeň nie je účasť v hlavnej fáze Európskej ligy žiadnou novinkou, keďže v nej účinkuje už tretiu sezónu v rade. Tréner Radoslav Kováč, ktorý prevzal kormidlo počas augustového play-off proti Crvenej zvezde, však prechádza náročným obdobím. Až víkendový ligový úspech dokázal prerušiť nepríjemnú sériu štyroch súťažných zápasov bez víťazstva. Do tejto krízy zapadla aj domáca prehra 1:3 s Royale Union Saint-Gilloise v prvom kole.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

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    Olympique Lyon - Crystal Palace: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy.online
    ONLINE: Olympique Lyon - Crystal Palace dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)
    dnes 17:00
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