Zbytočná dráma v Budapešti: Sme naštvaní, lebo sme mali vyťažiť aspoň bod, hnevá sa Kováč

Futbalisti Viktorie Plzeň sa podľa trénera Radoslava Kováča vo štvrtok sami pripravili o body z ihriska Ferencvárosu Budapešť.
Český zástupca inkasoval po vlastných chybách a v závere len skorigoval výsledok duelu 2. kola Európskej ligy na 1:2. Prehre nezabránili ani slovenský brankár Dominik Ťapaj a stredopoliar Patrik Hrošovský.
VIDEO: Prvý gól Ferencvárosu
Na druhej strane bol tréner Balázs Borbély, jeho tím v tejto sezóne prehral len úvodný ligový duel.
Rohový kop, strata lopty a zbytočný faul
„Viktoriáni“ darovali súperovi oba góly. Najprv sa lopta po ich rohovom kope ocitla pri Ťapajovi, ktorý prihrávkou dostal pod tlak Amara Memiča. Ten stratil loptu a domáci mali štyri minúty po štarte druhého polčasu pred sebou otvorenú obranu Plzne.
Nór Kristoffer Zachariassen pridal potom v 81. minúte aj druhý gól, keď premenil pokutový kop. Gól Denisa Višinského síce na moment znervóznil domácich, no zápas dotiahli do víťazného konca a nadviazali tak na výhru z pôdy Celticu Glasgow.
Plzeň hrala na ihrisku Ferencvárosu tretíkrát za necelé dva roky, ani tentoraz však nezvíťazila. Po dvoch kolách EL je bez bodu, v Budapešti pritom kvalitnému súperovi nedovolili zverenci Kováča v prvom polčase vytvoriť si čistú príležitosť a doplatili na vlastné chyby.
„Som naštvaný, lebo jednoznačne sme mali zo zápasu vyťažiť aspoň bod. Chybu sme spravili pri prvom góle, po vlastnej štandardke dostaneme o 30 sekúnd gól. Aj pokutový kop bol podľa môjho názoru zbytočný a zachovali sme sa strašne nešikovne. Škoda, lebo sú to veci, ktoré sa nám opakujú a to nás zráža,“ povedal Kováč na tlačovej konferencii po zápase.
Ťapaj: Nikdy som nechytal pred toľkými ľuďmi
Ťapaj dostal od trénera šancu v druhom zápase za sebou, počas víkendu si pripísal čisté konto v domácej súťaži. Jeho kolega Florian Wiegele prekonal virózu.
„Mal iba jeden alebo dva tréningy. Stavili sme znova na ´Ťapiho´, pretože odohral v sobotu výborný zápas,“ vysvetlil Kováč. Dvadsaťdvaročný Slovák absolvoval premiéru v Európe a podľa vlastných slov to bol pre neho najväčší zápas kariéry. „Nikdy som nechytal pred toľkými ľuďmi. Spokojný byť ale nemôžem, lebo sme prehrali a ušlo nám to len o kúsok. Pri prvom góle som to mohol už poslať hore, no chcel som hrať konštruktívne. Dokázali sme síce znížiť, ale skúsený súper si to už postrážil,“ vyjadril sa Ťapaj v pozápasovom rozhovore.
Hrošovský nastúpil s kapitánskou páskou a na ihrisku bol do 64. minúty, tréner mu chcel dopriať oddych v rámci nahusteného programu. Ďalší Slováci Denis Vavro a Tobiáš Pališčák sledovali duel z lavičky náhradníkov.
Z jednoduchého zápasu urobili zbytočnú drámu
Borbélyho po stretnutí hneval fakt, že jeho zverenci dovolili Plzni znížiť a zdramatizovať zápas. „S tromi bodmi a aj s výkonom som spokojný.
Štve ma však to, že sme z naozaj jednoduchého zápasu urobili v závere úplne zbytočnú drámu. Pustili sme hosťujúci tím do zápasu vlastnými chybami,“ uviedol Borbély.
Podľa slovenského trénera sa z toho mužstvo musí poučiť a zároveň preniesť tie dobré prvky hry aj do domácej súťaže. Ferencváros totiž v uplynulých troch kolách len remizoval, pričom v dvoch prípadoch prišiel o vedenie. V EL odohral s predkolami už desať zápasov a zatiaľ je stále bez prehry.
„Ťažko tieto súťaže porovnávať. Možno sme boli pozornejší, možno agresívnejší. Pracujeme na tom, aby sme tento štýl hry, množstvo behov a silu, ktorú sme ukázali v dueloch, preniesli aj do ligy,“ povedal 47-ročný kouč.