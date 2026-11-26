Futbalisti Ferencváros Budapešť a NK Celje sa vo štvrtok o 21.00 h stretnú v 5. kole ligovej fázy Európskej ligy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Ferencváros Budapešť - NK Celje dnes (futbal, Európska liga, 5. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
26.11.2026 o 21:00
5. kolo
Ferencvároš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Celje
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.