Škriniar sa nových spoluhráčov tak skoro nedočká. FIFA potrestala Fenerbahce zákazom prestupov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala turecký klub Fenerbahce Istanbul zákazom registrovať nových hráčov počas troch najbližších prestupových období.
Podľa oficiálneho stanoviska klubu ide o dočasný trest, ktorý v prípade vyriešenia podlžností FIFA zruší.
FIFA potrestala Fenerbahce v záležitosti prestupovej čiastky za Maročana Jusúfa En Nesyriho, ktorý prišiel do istanbulského tímu v lete 2024.
Trest vstúpil do platnosti v piatok 25. septembra v dôsledku nevyriešených finančných záväzkov.
Ak sa nepodarí situáciu vyriešiť, tak Fenerbahce nebude môcť v najbližších troch prestupových termínoch dopísať na súpisku prípadne posily. Súčasťou tímu je reprezentant Slovenska Milan Škriniar.
„Z dôvodu neuhradenia splátky za prestup k 30. aprílu 2026 podal dotyčný klub sťažnosť na FIFA. Naše vedenie uhradilo nezaplatenú čiastku, ale bola požadovaná aj úhrada ďalšej splátky.
V tejto záležitosti sme čakali na rozhodnutie FIFA. Náš klub zaplatí na základe rozhodnutia v pondelok, tým pádom by sa mal zrušiť zákaz prestupov,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku Fenerbahce na jeho stránke.