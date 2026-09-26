Škriniar sa nových spoluhráčov tak skoro nedočká. FIFA potrestala Fenerbahce zákazom prestupov

Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Milan Škriniar so spoluhráčmi.
Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Milan Škriniar so spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2026 o 11:37
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Trest vstúpil do platnosti v piatok 25. septembra v dôsledku nevyriešených finančných záväzkov.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala turecký klub Fenerbahce Istanbul zákazom registrovať nových hráčov počas troch najbližších prestupových období.

Podľa oficiálneho stanoviska klubu ide o dočasný trest, ktorý v prípade vyriešenia podlžností FIFA zruší.

FIFA potrestala Fenerbahce v záležitosti prestupovej čiastky za Maročana Jusúfa En Nesyriho, ktorý prišiel do istanbulského tímu v lete 2024.

Trest vstúpil do platnosti v piatok 25. septembra v dôsledku nevyriešených finančných záväzkov.

Ak sa nepodarí situáciu vyriešiť, tak Fenerbahce nebude môcť v najbližších troch prestupových termínoch dopísať na súpisku prípadne posily. Súčasťou tímu je reprezentant Slovenska Milan Škriniar.

„Z dôvodu neuhradenia splátky za prestup k 30. aprílu 2026 podal dotyčný klub sťažnosť na FIFA. Naše vedenie uhradilo nezaplatenú čiastku, ale bola požadovaná aj úhrada ďalšej splátky.

V tejto záležitosti sme čakali na rozhodnutie FIFA. Náš klub zaplatí na základe rozhodnutia v pondelok, tým pádom by sa mal zrušiť zákaz prestupov,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku Fenerbahce na jeho stránke.

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Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Milan Škriniar so spoluhráčmi.
Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Milan Škriniar so spoluhráčmi.
Škriniar sa nových spoluhráčov tak skoro nedočká. FIFA potrestala Fenerbahce zákazom prestupov
dnes 11:37
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