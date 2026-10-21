Škriniar nahnevane krútil hlavou. Slaviu v Istanbule vzkriesila fatálna chyba

Fenerbahce Istanbul aj Slavia Praha natiahli svoje dlhé čakanie na ďalšie víťazstvo v Lige majstrov.
Z remízy 2:2, ktorá sa zrodila v utorok večer na Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu, však mali určite väčšiu radosť futbalisti českého majstra.
Po 11 minútach zápasu by totiž na bodový zisk Slavie stavili zrejme iba najväčší optimisti. Domáci viedli rýchlo 2:0 a zdalo sa, že hostia prežijú v Turecku krutý večer.
Darček pre kapitána Slavie
„Dostali sme súpera na koňa, nebolo to príjemné. Po prvých dvoch strelách sme prehrávali 0:2. Oni sú delá, každá strela je nebezpečná. Pred televíziou alebo na tribúne by mi bolo určite horšie než dole. Ale na štadióne žijete zápasom, chcete s ním niečo spraviť,“ vysvetľoval po zápase pre isport.cz tréner Slavie Jindřich Trpišovský.
Lenže v 15. minúte zažili domáci prvý šok. Brankár Ederson rozohral na obrancu Mattea Guendouziho a dezorientovaný Francúz poslal loptu rovno na nohu Lukáša Provoda.
Kapitán Slavie nepohrdol šancou a znížil. Ukážková asistencia, opisoval fatálnu chybu komentátor stanice Nova Sport.
VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - Slavia Praha
„Bol to trochu darček. Strelil som svoj prvý gól v Lige majstrov a určite naň do konca života nezabudnem. Pochvala patrí všetkým chlapcom. Nemali sme dobrý úvod, na takomto štadióne nie je ľahké sa vrátiť do zápasu a my sme to zvládli,“ vravel v televízii Provod.
Hrdina Kačor nevedel, či odcestuje
V druhom polčase bola Slavia lepšia. Hostia držali častejšie loptu a z tribún sa ozýval ohlušujúci piskot.
„Domáci zaliezli do obrany a brnkali svojim fanúšikom na nervy,“ vysvetľoval v úlohe experta bývalý český reprezentant Rudolf Skácel.
Napriek tomu mohlo Fenerbahce rozhodnúť. V 64. minúte Lukaku krátko po príchode na ihrisko odstrčil brániaceho hráča, prihral pred bránku Nenemu, ktorý napálil zblízka loptu priamo tam, kde stál brankár Markovič. Srb reflexívne zachránil.
V 90. minúte prišiel druhý šok pre domácich. Dvadsaťročný Pavel Kačor, ktorý nastúpil na svoj premiérový zápas v Lige majstrov, šikovne usmernil prudký center za chrbát Edersona.
Kým kapitán Fenerbahce Milan Škriniar nahnevane krútil hlavou, futbalisti Slavie si užívali euforické chvíle.
„Pre problémy s ramenom som nevedel, či sem vôbec odcestujem. Takže som bol rád, že môžem byť s tímom a zažiť atmosféru Ligy majstrov aj na zápase vonku. Po osemdesiatej minúte prišiel za mnou tréner, že idem na pľac. Bol som samozrejme rád. Gól? Niečo neopísateľné,“ hovoril reprezentant do 21 rokov Kačor.
Škriniar najviac prihrával
Bezprostredne po vyrovnávajúcom góle zaplnené tribúny skandovali: „Ismail odstúp!“
Päťdesiatšesťročný tréner Ismail Kartal chcel skončiť v septembri po remíze 1:1 v prvom zápase Ligy majstrov proti AS Rím, no šéf klubu Aziz Yildirim jeho rezignáciu neprijal.
„Také veci sa vo futbale stávajú. Fanúšikovia dnes volali po mojej rezignácii. Prial by som si, aby sa niečo také nedialo, ale stalo sa. Pozeráme sa však dopredu. Čaká nás veľmi dôležitý zápas, derby proti Galatasaray. Vyhráme ho. Vyhráme najbližšie dva zápasy a zmierime sa s našimi fanúšikmi,“ povedal sebavedomo tréner Fenerbahce.
Milan Škriniar odohral celý zápas. Mal najviac presných prihrávok z domáceho tímu - 48 (z 54, úspešnosť 87%). Jedna z nich bola na začiatku gólovej akcie Oğuz Aydına, ktorou otvoril skóre.
„Mali sme skvelý začiatok, potom sme dovolili po našej chybe Slavii sa nadýchnuť. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi zle, prehrávali sme súboje v strede poľa, nepodržali sme loptu.
Snažili sme sa to vzadu hasiť, ale Slavia začala veriť, že môže uhrať dobrý výsledok a napokon jej to tam padlo. Musíme sa z toho oklepať a pripraviť sa na zápas proti Galatasaray,“ hodnotil slovenský reprezentant zápas pre Nova Sport.
VIDEO: Hodnotenie Milana Škriniara
Chorý už si v Slavii nezahrá
Ešte pred zápasom sa v tábore Slavie najviac skloňovalo meno hráča, ktorý v Istanbule ani nebol.
Tomáš Chorý nedohral sobotňajší ligový zápas proti Hradcu Králové, keď ukázal rozhodcovi prostredník a videl červenú kartu. Tréner Trpišovský hneď avizoval, že ho do Turecka nevezme a pred zápasom proti Fenerbahce vyhlásil, že Chorý si už za Slavia nekopne.
Útočník českej reprezentácie sa na ihrisku často mení na neriadenú strelu. Za uplynulých štrnásť mesiacov ho štyrikrát vylúčili.
Tréner Trpišovský, ktorý ho napriek excesom viackrát podržal, vnímal jeho ďalší incident ako zradu. „Pre nás je to uzavretá vec, o jeho ďalšom osude rozhodne vedenie klubu,“ povedal na tlačovej konferencii pred zápasom Trpišovský.
„Chorému sa vyrovná iba iný Tomáš, a asi je jasné, na koho myslím. Tomáša Řepku. Ten bol celkom rovnaký. Je to tým viac nepochopiteľné, že bol pred podpisom životnej zmluvy. Tri roky v Slavii za lepšie peniaze. Za peniaze, o ktorých sa normálnemu človeku ani nesníva.
Hodil to za hlavu jedným prstom. Jeden prst a koľko narobí škody. Všetci sa zhodnú, že najlepšie, čo môže teraz spraviť, je zmiznúť z republiky,“ napísal k prípadu Chorý v denníku Sport bývalý československý reprezentant Ladislav Vízek.