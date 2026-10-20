VIDEO: Veľká eufória v Slavii. Na horúcej pôde odvrátila zlý úvod a oslavuje bod

Futbalisti Fenerbahce Istanbul v základnej zostave s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali v utorkovom dueli 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov so Slaviou Praha 2:2.
- ONLINE: Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha, Liga majstrov (3. kolo)
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Tridsaťjedenročný slovenský reprezentant asistoval pri úvodnom góle z kopačky Oguza Aydina, no českému majstrovi sa podarilo v závere duelu vyrovnať na konečných 2:2 zásluhou striedajúceho Pavla Kačora.
VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - Slavia Praha
Turecký klub chcel rýchlo zabudnúť na minulotýždňový debakel na ihrisku Aston Villy 0:6 a za troma bodmi vykročil hneď v úvode.
V 4. minúte otvoril skóre Aydin, ktorý si po Škriniarovej prihrávke našiel priestor pred pokutovým územím a presnou strelou rozvlnil sieť brankára Jakuba Markoviča.
Už o sedem minút neskôr zvýšil na 2:0 Mason Greenwood, no zaváhanie domácej obrany po štvrťhodine hry využil na skresanie manka Lukáš Provod.
Dvadsaťdeväťročný Čech mohol v druhom polčase aj vyrovnať, no tesne minul pravú žrď domácej bránky.
Zverenci trénera Jindřicha Trpišovského naďalej hrozili a dočkali sa zaslúženého vyrovnania.
V 90. minúte si v malom vápne najvyššie vyskočil Kačor, ktorý po piatich minútach na ihrisku vyrovnal na konečných 2:2 a získal pre Slaviu prvý bod v prebiehajúcom ročníku najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.
VIDEO: Hodnotenie Milana Škriniara
Borussia Dortmund od úvodu potvrdzovala rolu favorita proti Sabahu Baku na Olympijskom štadióne v Azerbajdžane.
Skóre mohol otvoriť už v 7. minúte Serhou Guirassy, no mieril tesne nad brvno. O tri minúty neskôr už mal 30-ročný útočník presnejšiu mušku, keď úspešne dorazil delovku Felixa Nmechu.
Domáci chceli nadviazať na uplynulé víťazstvo nad Slaviou Praha 2:0 a udržať si nezdolanosť na domácich trávnikoch v prebiehajúcej sezóne vo všetkých súťažiach.
Priblížili sa k tomu v 39. minúte, keď si center Tymoteusza Puchacza našiel hlavu Adena McCarthyho a ten vyrovnal na 1:1.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Slavie Praha
Hostí však vrátil do vedenia po zmene strán opäť Guirassy, ktorý si postrážil postavenie mimo hry, načasoval si nábeh na loptu od Joeyho Veermana a presnou dorážkou prekonal domáceho brankára Stasa Pokatilova.
Nemecké mužstvo si vypracovalo aj ďalšie príležitosti, no pokusy Nica Schlotterbecka a Fabia Silvu si priestor troch žrdí nenašli.
Dortmund sa tak po štyroch prehrách za sebou na ihriskách súperov v Lige majstrov tešil z víťazstva 2:1.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:2 (2:1)
Góly: 4. Aydin, 11. Greenwood - 15. Provod, 90. Kačor
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas, asistoval na prvý gól a v 49. minúte videl ŽK/
Sabah Baku - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)
Góly: 39. McCarthy - 10., 53. Guirrasy