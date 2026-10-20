VIDEO: Veľká eufória v Slavii. Na horúcej pôde odvrátila zlý úvod a oslavuje bod

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    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
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    Slavia Praha oslavuje gól.
    Fotogaléria (27)
    Slavia Praha oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. okt 2026 o 20:36
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    Na úvodný gól zápasu prihrával slovenský obranca v drese tureckého klubu Milan Škriniar.

    Futbalisti Fenerbahce Istanbul v základnej zostave s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali v utorkovom dueli 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov so Slaviou Praha 2:2.

    Tridsaťjedenročný slovenský reprezentant asistoval pri úvodnom góle z kopačky Oguza Aydina, no českému majstrovi sa podarilo v závere duelu vyrovnať na konečných 2:2 zásluhou striedajúceho Pavla Kačora.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - Slavia Praha

    Turecký klub chcel rýchlo zabudnúť na minulotýždňový debakel na ihrisku Aston Villy 0:6 a za troma bodmi vykročil hneď v úvode.

    V 4. minúte otvoril skóre Aydin, ktorý si po Škriniarovej prihrávke našiel priestor pred pokutovým územím a presnou strelou rozvlnil sieť brankára Jakuba Markoviča.

    Už o sedem minút neskôr zvýšil na 2:0 Mason Greenwood, no zaváhanie domácej obrany po štvrťhodine hry využil na skresanie manka Lukáš Provod.

    Dvadsaťdeväťročný Čech mohol v druhom polčase aj vyrovnať, no tesne minul pravú žrď domácej bránky.

    Zverenci trénera Jindřicha Trpišovského naďalej hrozili a dočkali sa zaslúženého vyrovnania.

    V 90. minúte si v malom vápne najvyššie vyskočil Kačor, ktorý po piatich minútach na ihrisku vyrovnal na konečných 2:2 a získal pre Slaviu prvý bod v prebiehajúcom ročníku najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

    VIDEO: Hodnotenie Milana Škriniara

    Borussia Dortmund od úvodu potvrdzovala rolu favorita proti Sabahu Baku na Olympijskom štadióne v Azerbajdžane.

    Skóre mohol otvoriť už v 7. minúte Serhou Guirassy, no mieril tesne nad brvno. O tri minúty neskôr už mal 30-ročný útočník presnejšiu mušku, keď úspešne dorazil delovku Felixa Nmechu.

    Domáci chceli nadviazať na uplynulé víťazstvo nad Slaviou Praha 2:0 a udržať si nezdolanosť na domácich trávnikoch v prebiehajúcej sezóne vo všetkých súťažiach.

    Priblížili sa k tomu v 39. minúte, keď si center Tymoteusza Puchacza našiel hlavu Adena McCarthyho a ten vyrovnal na 1:1.

    VIDEO: Vyrovnávajúci gól Slavie Praha

    Hostí však vrátil do vedenia po zmene strán opäť Guirassy, ktorý si postrážil postavenie mimo hry, načasoval si nábeh na loptu od Joeyho Veermana a presnou dorážkou prekonal domáceho brankára Stasa Pokatilova.

    Nemecké mužstvo si vypracovalo aj ďalšie príležitosti, no pokusy Nica Schlotterbecka a Fabia Silvu si priestor troch žrdí nenašli.

    Dortmund sa tak po štyroch prehrách za sebou na ihriskách súperov v Lige majstrov tešil z víťazstva 2:1.

    Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy

    Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:2 (2:1)

    Góly: 4. Aydin, 11. Greenwood - 15. Provod, 90. Kačor

    /M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas, asistoval na prvý gól a v 49. minúte videl ŽK/

    Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 3. kolo)
    Fenerbahce's Oguz Aydin, center, celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Oguz Aydin celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Oguz Aydin, left, celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Oguz Aydin celebrates after scoring the opening goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    27 fotografií
    Fenerbahce's head coach Ismail Kartal is seen before the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce fans are seen before the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Archie Brown, right, and Slavia's Lukas Provod challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Kojo Peprah Oppong, right, and Slavia's Emmanuel Ayaosi, front, challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's head coach Jindrich Trpisovsky is seen during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's head coach Jindrich Trpisovsky, center, walks as Fenerbahce's head coach Ismail Kartal, left, gestures to his players during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Kojo Peprah Oppong, left, and Slavia's Danijel Sturm chalenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Kojo Peprah Oppong, left, and Slavia's Danijel Sturm challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)4 - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod reacts during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's head coach Ä°smail Kartal gives instructions to his players during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, right, and Slavia's Lukas Provod, left, vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, center right, and Slavia's Lukas Provod, center left, vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Matteo Guendouzi heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Matteo Guendouzi, left, and Slavia's Wiktor Nowak vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Matteo Guendouzi, left, and Slavia's Wiktor Nowak vie for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Mason Greenwood, right, and Slavia's Danijel Sturm fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce players celebrate after their teammate Mason Greenwood scores the second goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod, right, celebrates after scoring against Fenerbahce during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, center, and Slavia's Wiktor Nowak, right, fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod, center, kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlavia's Lukas Provod, right, celebrates after scoring against Fenerbahce during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Mason Greenwood, center, celebrates with his teammates Fenerbahce's Matteo Guendouzi, right, after scoring the second goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Mason Greenwood, left, celebrates after scoring the second goal against Slavia Praha during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Slavia Praha in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Sabah Baku - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

    Góly: 39. McCarthy - 10., 53. Guirrasy

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
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