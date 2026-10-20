ONLINE: Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Fenerbahce Istanbul a SK Slavia Praha dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 3. kolo)
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ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
20.10.2026 o 18:45
3. kolo
Fenerbahçe
2:1
(2:1, 0:0)
78' minúta
Prebiehajúci
Slavia
Prehľad
Góly: 4. O. Aydın, 11. Greenwood – 15. Provod. ŽK: 31. Kanté (FEN), 49. Škriniar (FEN) – 60. Nowak (SLA).
Prenos
78
Dlhým centrom hľadal Nowak nabiehajúceho Ayaosiho, no pozorný brankár Ederson včas vybehol z bránky a loptu bezpečne stiahol do svojej moci.
76
Pekný center poslal do pokutového územia Isife, no obetavá defenzíva dokázala loptu odvrátiť do bezpečia. Slavia Praha získava ďalší rohový kop a pokračuje v tlaku.
75
Striedanie v tíme SK Slavia Praha:
z ihriska odchádza Oskar Kubiak, prichádza Toumani Diakité.
z ihriska odchádza Oskar Kubiak, prichádza Toumani Diakité.
74
Do veľkého vápna poslal center Brown, no vo vzduchu kraľoval gólman Markovič, ktorý bol pri lopte najskôr a bezpečne ju schoval do náručia.
72
Smerom k bráne sa dral Ayaosi, no obranca Fenerbahce ho čistým a výborným zákrokom zastavil.
71
V šestnástke sa dostal k zakončeniu z prvej Lukaku, no jeho slabý pokus preletel ponad bránku.
70
Do sľubnej šance sa po Lukakuovom pasu takmer dostal Aktürkoğlu, no v poslednej chvíli zasiahla obrana Slavie. Fenerbahce získalo rohový kop.
69
Chytil skvelou prihrávkou našiel voľného spoluhráča, no Isife v dobrej pozícii poslala loptu vysoko nad brvno.
67
Nádherný strelecký pokus vyslal spoza šestnástky Suleiman! Spracoval si prihrávku, pozrel sa na bránku a pohotovo vypálil. Pre gólmana by to bol obrovský problém, no lopta trafila jedného z brániacich hráčov a odrazila sa mimo. Slavia bude kopať rohový kop.
66
Individuálne to skúšal Suleiman, no cez obranu súpera neprešiel. Hrozbu sa defenzíve podarilo zažehnať, no Slavia získala aspoň výhodu rohového kopu.
64
Do veľkej šance sa dostal Nene, ktorý si nestrážený nabehol na prihrávku a pohotovo vystrelil smerom do ľavej šibenice. Gólman Markovič však predviedol skvelý zákrok a loptu za svoj chrbát nepustil.
62
Striedanie v tíme Fenerbahce SK:
z ihriska odchádza Vedat Muriqi, prichádza Romelu Lukaku,
z ihriska odchádza Oğuz Aydın, prichádza Dorgeles Nene.
z ihriska odchádza Vedat Muriqi, prichádza Romelu Lukaku,
z ihriska odchádza Oğuz Aydın, prichádza Dorgeles Nene.
62
Striedanie v tíme SK Slavia Praha:
z ihriska odchádza Danijel Šturm, prichádza Mojmír Chytil,
z ihriska odchádza Tomáš Vlček, prichádza Samuel Isife.
z ihriska odchádza Danijel Šturm, prichádza Mojmír Chytil,
z ihriska odchádza Tomáš Vlček, prichádza Samuel Isife.
61
Pekný pas od spoluhráča si dokázal Nowak okamžite spracovať a bez váhania zakončil, no obetavá defenzíva jeho pokus zablokovala a ušetrila brankárovi prácu.
60
Žltá karta pre tím SK Slavia Praha (Wiktor Nowak).
56
Individuálne sa skúsil uvoľniť Kanté, no súperova defenzíva bola v strehu. Lopta skončila mimo hracej plochy a nasleduje odkop od bránky Slavie.
54
Obrovská šanca Slavie! Na hranici šestnástky si našiel prihrávku Provod a jeho nebezpečný pokus preletel len o pár centimetrov vedľa pravej žrde.
53
Cez viacero prekážok sa dokázal predrať Brown, no napokon mu loptu z kopačky pohotovo odpratal jeden z brániacich hráčov.
51
Do sľubnej šance poslal loptu Kanté, no Aydınov pokus pohotovo zablokoval jeden z obetavých brániacich hráčov.
50
Nedovoleným zákrokom sa prezentoval brániaci hráč a hlavný rozhodca neváhal fúknuť do píšťalky. Slavia tak získava výhodu priameho kopu.
49
Žltá karta pre tím Fenerbahce SK (Milan Škriniar).
47
61' Pri snahe o uvoľnenie zradil Aktürkoğluho prvý dotyk s loptou a tá skončila až za bránkovou čiarou. Slavia Praha tak bude mať odkop od brány.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 19:50.
Máme za sebou prvý polčas, po ktorom Fenerbahce vedie proti Slavii Praha tesne 2:1.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+3
Priamo zo štandardky z hranice šestnástky napriahol Šturm a jeho nebezpečný pokus len tesne minul ľavú žrď.
45+2
Šmýkačkou podrazil súpera Škriniar, za čo si od arbitra Ricarda De Burgosa vyslúžil len dôrazné varovanie. Slavia Praha tak získava výhodu priameho kopu.
44
Do voľného priestoru si pekne nabehol Muriqi a nestrážený si loptu pohodlne spracoval. Hneď nato vyslal nebezpečný pokus k pravej žrdi, no brankár vytiahol fantastický zákrok!
43
Krátkymi a presnými prihrávkami si v strede poľa vymieňajú loptu hráči Fenerbahce a kontrolujú tempo hry.
40
Cez brániaceho hráča sa síce presadil Nowak, no loptu už na hracej ploche neudržal a nasleduje len odkop od bránky Fenerbahce.
37
Z diaľky zakončil Aydın, no jeho nebezpečný projektil preletel len o pár centimetrov vedľa ľavej žrde.
35
K priamemu kopu z hranice šestnástky sa postavil Šturm, no súperov brankár si výborne postavil múr a ten jeho strelu nekompromisne zablokoval.
33
Z rohového kopu odcentroval Provod, no veľa vzruchu nenarobil. Loptu v skrumáži poľahky upratala súperova obrana mimo vápna.
32
Zo strany poslal center do pokutového územia Suleiman, no prihrávka bola nepresná a pre bránku nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo.
31
Žltá karta pre tím Fenerbahce SK (N'Golo Kanté).
31
Parádny pokus z hranice vápna vyslal Semedo a loptu nasmeroval tesne pod brvno, no gólman predviedol skvelý zákrok. Fenerbahce získava rohový kop.
29
Súperovými nástrahami sa dokázal predrať Škriniar, ale do prihrávky dal až príliš veľa sily a Muriqi loptu nestihol na hracej ploche.
28
28' Ostrým zákrokom sa prezentoval Moses, no arbiter Ricardo De Burgos videl v jeho úmysle faul.
27
Na hranici šestnástky si spravil priestor Guendouzi, lenže jeho strela presvišťala tesne ponad brvno.
25
Za obranu sa pekne preštrikoval Suleiman, no z plynulej akcie nič nebude, pískal sa ofsajd.
23
Svoju veľkú zbraň predviedol Brown, keď z autového vhadzovania poslal dlhú loptu až pred bránku a poriadne zavaril defenzíve súpera.
22
Do strely z prvej sa z hranice šestnástky oprel Aydın, no brániaci hráč jeho pokus obetavo zablokoval.
21
Striedanie v tíme Fenerbahce SK:
z ihriska odchádza Nathan Aké, prichádza Kojo Oppong.
z ihriska odchádza Nathan Aké, prichádza Kojo Oppong.
18
Greenwood poslal center z rohu do vápna, no jeden z obrancov loptu hlavičkou poľahky odvrátil.
17
Aydın sa pokúsil prestrčiť loptu do šestnástky, no obrana hostí zasiahla. Fenerbahce získava rohový kop.
15
Tím Slavia práve strelil gól!
Obrovskú hrúbku v defenzíve využil LUKÁŠ PROVOD, ktorý dostal šancu ako na zlatom podnose a nekompromisne poslal loptu do siete! Slavia znižuje na 1:2.
Obrovskú hrúbku v defenzíve využil LUKÁŠ PROVOD, ktorý dostal šancu ako na zlatom podnose a nekompromisne poslal loptu do siete! Slavia znižuje na 1:2.
13
Greenwood sa previnil faulom, čo hneď odmával arbiter Ricardo De Burgos. Slavia Praha tak získava výhodu v podobe priameho voľného kopu.
11
Fenerbahce dalo gól!
Skvelú prácu odviedol Semedo, ktorý namazal loptu spoluhráčovi priamo na kopačku, pričom MASON GREENWOOD bez zaváhania trafil pravú šibenicu. 2:0 pre domáci celok!
Skvelú prácu odviedol Semedo, ktorý namazal loptu spoluhráčovi priamo na kopačku, pričom MASON GREENWOOD bez zaváhania trafil pravú šibenicu. 2:0 pre domáci celok!
9
Muriqi sa síce pekne zbavil svojho protihráča, no radosť mu hneď skazil hvizd rozhodcu. Ricardo De Burgos totiž uvidel útočný faul.
7
Zaujímavá prihrávka síce našla v šestnástke útočníka Slavie, no jeho pohotovú strelu stihol zablokovať obetavý obranca.
6
Hráči Fenerbahce zatiaľ bezpečne kombinujú v strede poľa a držia loptu pod kontrolou.
4
Fenerbahce dalo gól!
Tak to. bolo rýchle! OĞUZ AYDIN predviedol fantastickú ľavačku a strelou spoza šestnástky otvára skóre dnešného zápasu! 1:0 pre Fenerbahce.
Tak to. bolo rýchle! OĞUZ AYDIN predviedol fantastickú ľavačku a strelou spoza šestnástky otvára skóre dnešného zápasu! 1:0 pre Fenerbahce.
2
Dlhý center mal spojiť dvojicu z Fenerbahce, no súper ich do žiadnej šance nepustil.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Fenerbahce SK: Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Náhradníci: Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič.
SK Slavia Praha: Markovič – Vlček, Zima, N'Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Náhradníci: Domchak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Fenerbahce SK: Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Náhradníci: Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič.
SK Slavia Praha: Markovič – Vlček, Zima, N'Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Náhradníci: Domchak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 3. kola postaví proti sebe Fenerbahce SK a SK Slavia Praha.
Debakel 0:6 na pôde Aston Villy priniesol Fenerbahçe v druhom kole pozornosť, o ktorú rozhodne nestálo. Pre turecký klub išlo o druhú najťažšiu porážku v histórii Ligy majstrov a najhorší výsledok od roku 1975, keď prehral s Benficou 0:7. Návrat medzi elitu po rokoch sa tak mení na trápenie, ktoré pretrváva už deväť zápasov bez víťazstva (3 remízy, 6 prehier). Keďže doma nezvíťazili v štyroch dueloch po sebe, Fenerbahçe hrozí najdlhšia séria bez trojbodového zápisu na vlastnom trávniku za posledné desaťročia. Miernu nádej však tímu dodáva nedávna trojzápasová domáca neporaziteľnosť vo všetkých súťažiach.
Slavia Praha sa po dvoch úvodných prehrách krčí na dne tabuľky. Inkasovala v nich päť gólov – po nezdare 0:2 v Baku podľahla doma Lensu 2:3. Český tím tým natiahol šnúru bez výhry v Lige majstrov už na 21 zápasov (7 remíz, 14 prehier), čo je štvrtá najdlhšia séria v histórii súťaže. Hlavnou príčinou je slabá obrana, ktorá vo väčšine stretnutí inkasovala aspoň dvakrát. V domácej lige pritom Slavia na ihriskách súperov dominuje a bezpečne vedie tabuľku.
Debakel 0:6 na pôde Aston Villy priniesol Fenerbahçe v druhom kole pozornosť, o ktorú rozhodne nestálo. Pre turecký klub išlo o druhú najťažšiu porážku v histórii Ligy majstrov a najhorší výsledok od roku 1975, keď prehral s Benficou 0:7. Návrat medzi elitu po rokoch sa tak mení na trápenie, ktoré pretrváva už deväť zápasov bez víťazstva (3 remízy, 6 prehier). Keďže doma nezvíťazili v štyroch dueloch po sebe, Fenerbahçe hrozí najdlhšia séria bez trojbodového zápisu na vlastnom trávniku za posledné desaťročia. Miernu nádej však tímu dodáva nedávna trojzápasová domáca neporaziteľnosť vo všetkých súťažiach.
Slavia Praha sa po dvoch úvodných prehrách krčí na dne tabuľky. Inkasovala v nich päť gólov – po nezdare 0:2 v Baku podľahla doma Lensu 2:3. Český tím tým natiahol šnúru bez výhry v Lige majstrov už na 21 zápasov (7 remíz, 14 prehier), čo je štvrtá najdlhšia séria v histórii súťaže. Hlavnou príčinou je slabá obrana, ktorá vo väčšine stretnutí inkasovala aspoň dvakrát. V domácej lige pritom Slavia na ihriskách súperov dominuje a bezpečne vedie tabuľku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.
Liga majstrov - utorok, 20. október 2026
20.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 18:45
Fenerbahce
2 - 1
Slavia
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Sabah
1 - 2
Dortmund
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
PSG
vs.
Barcelona
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Liverpool
vs.
Villarreal
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Manchester City
vs.
AEK
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
AS Rím
vs.
Slovan Bratislava
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Porto
vs.
PSV
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Neapol
vs.
Bodo Glimt
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
| Ligová fáza | 3. kolo
Stuttgart
vs.
Atlético Madrid
MHPArena | Stuttgart
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
2
2
0
0
10:3
6
V
V
2
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
3
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
4
StuttgartSTU
2
2
0
0
6:1
6
V
V
5
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
6
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
7
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
8
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
9
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
11
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
12
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
13
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
14
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
15
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
16
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
17
Manchester CityMCI
2
1
0
1
4:4
3
P
V
18
DortmundBVB
2
1
0
1
3:3
3
P
V
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
AEKAEK
2
1
0
1
2:3
3
P
V
21
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
23
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
24
Bodo GlimtBOD
2
1
0
1
1:5
3
V
P
25
AS RímROM
2
0
1
1
4:5
1
P
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
FenerbahceFEN
2
0
1
1
1:7
1
P
R
29
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
30
PortoPOR
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
32
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
33
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
2
0
0
2
1:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body