VIDEO: Odvolané góly, tlak Lyonu a potýčky po zápase. Škriniar po postupe: Odmena za tvrdú robotu

Futbalisti Fenerbahce Istanbul sa po 18 rokoch predstavia v hlavnej časti Ligy majstrov. Turecký veľkoklub na čele so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom zvládol nervóznu odvetu play off na trávniku francúzskeho Olympique Lyon a po výhre 2:1 sa mohol radovať z návratu medzi európsku elitu.
Viac ako o priebehu zápasu sa však hovorilo o strete tímov v tuneli po záverečnom hvizde. Prvý vzájomný duel sa skončil remízou 1:1, ale odveta patrila v prvom polčase Fenerbahce.
V priebehu štyroch minút dostali góly Vedata Muriqiho a Archieho Browna do siete slovenského brankára Dominika Greifa hostí do výhodnej pozície.
Vieme, že sme veľmi silní, hovorí Škriniar
„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, keďže sme čelili kvalitnému tímu. Myslím si však, že sme to zvládli dobre. Gratulácia patrí mojim spoluhráčom, trénerovi a celej komunite Fenerbahce.
Vieme, že sme veľmi silní. Fenerbahce je späť v Lige majstrov, kde si zaslúži byť,“ povedal Škriniar v pozápasovom rozhovore pre klubovú televíziu.
VIDEO: Zostrih zápasu Lyon - Fenerbahce
Greif po prestávke sledoval tlak svojich spoluhráčov z Lyonu. Malick Fofana najskôr znížil na 1:2, potom v priebehu necelých desiatich minút dvakrát zasiahol systém VAR a odvolal potenciálne góly domáceho tímu pre ofsajd. Záverečný tlak vyrovnávajúci presný zásah nepriniesol.
„Je to mix emócií. Sme sklamaní, pretože sme chceli postúpiť a naši fanúšikovia si to zaslúžili.
Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ale myslím si, že bol náš herný prejav dobrý. Hráči bojovali do samotného záveru. Berieme si negatíva z tohto dvojzápasu, ale aj množstvo pozitívnych vecí,“ uviedol tréner Lyonu Paulo Fonseca.
Nervóznu koncovku poznačili emócie, všetko odštartovali provokácie od hosťujúceho Mattea Guendouziho.
VIDEO: Po zápase prišlo k bitke
Cez zápas si bývalý hráč Marseille však vypočul množstvo odkazov od domáceho publika.
Po oslavách postupu sa na neho podľa L'Equipe snažil fyzicky zaútočiť tréner brankárov Lyonu a potýčky medzi oboma stranami pokračovali aj v útrobách štadióna.
Guendouzi: Celý štadión urážal moju rodinu
„Je to sklamanie, keď nemôžeme oslavovať tak ako chceme. Celý štadión urážal moju rodinu, matku, deti a to už aj pred začiatkom zápasu.
Nik z rozhodcov nepožiadal divákov, aby sa utíšili. Viem, že keď sa vo Francúzsku niečo takéto stane, tak môže rozhodca prehovoriť s fanúšikmi a zápas môžu prerušiť. Je to niečo, čo váš môže ovplyvniť,“ vyjadril sa Guendouzi.
Spokojnejší odchádzal z trávnika zástupca tureckej najvyššej súťaže, výhrou si zabezpečili minimálne osem stretnutí v ligovej fáze Ligy majstrov.
Po viacerých neúspešných pokusoch dokázal prejsť predkolom tejto súťaže. „Je to skvelý pocit a pocta, že môžem byť kapitánom tohto tímu. Ako tím sa snažíme odovzdať vždy svoje maximum, to isté platí o mne.
Z môjho pohľadu sme si zaslúžili postup, som šťastný za kvalifikovanie sa do Ligy majstrov. Myslím si, že je to odmena za tvrdú robotu. Je to veľká radosť, ďakujeme našim fanúšikom. Spoločne sme silní,“ dodal Škriniar po úspechu Fenerbahce.