Zdolali sme Liverpool aj rozhodcu, píšu Turci. Škriniar opäť zaujal, je nenahraditeľný

Futbalisti Fenerbahce sa po 18 rokoch vrátili do Ligy majstrov, pričom žreb ligovej fázy im postavil do cesty aj dva kluby z Premier League.
Prvá konfrontácia s anglickým futbalom dopadla katastrofálne. Aston Villa predviedla na domácej pôde gólový uragán a súpera deklasovala 6:0.
O tri týždne neskôr cestoval do Istanbulu slávny Liverpool, no druhú anglickú skúšku zvládol tím okolo kapitána Milana Škriniara oveľa lepšie. Hoci dvakrát prehrával, napokon dosiahol cenný triumf 3:2.
"Prežívame náročné obdobie, no ukázali sme, že Fenerbahce je veľký klub. Som veľmi šťastný. Svoj gól venujem našim fanúšikom," povedal kosovský útočník a autor víťazného gólu Vedat Muriqi.
Diváci chceli penaltu
Už počas rozcvičky bola atmosféra elektrizujúca. Fanúšikovia kričali aj meno Milana Škriniara, za čo im slovenský obranca prišiel zatlieskať.
V úvodnom polčase mal situáciu trochu uľahčenú, keďže iba na lavičke náhradníkov zostali útočné esá Liverpoolu - Isak, Wirtz alebo Gakpo.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Fenerbahce - Liverpool
Škriniar dirigoval obranu domácich a neraz predviedol dobrý zákrok. Aj jeho však nahnevala situácia krátko pred úvodným gólovým momentom.
Mason Greenwood si prebral dlhý pas v šestnástke hostí, kde ho atakoval Kostas Tsimikas. Grécky obranca ho odtlačil rukou, čo spôsobilo pád.
Diváci pískali, hráči si pýtali pokutový kop, no podľa Clémenta Turpina nebola intenzita dostačujúca. Navyše, o dve minúty neskôr so šťastím strelil svoj prvý gól v Lige majstrov 19-ročný Trey Nyoni.
Protesty pokračovali, za rozhodcom vyrazil aj Škriniar. Vyústením však boli len žlté karty pre Archieho Browna a dočasného trénera Dirka Kuyta, ktorý ako hráč strávil šesť rokov na Anfield Road.
Mal byť Grék vylúčený?
Spomenutá situácia sa vo veľkom riešila aj v tamojších médiách. "Fenerbahce zdolalo Liverpool aj rozhodcu," napísal turecký športový denník Fotomac.
Expert denníka Fanatik Deniz Coban uviedol, že rozhodca Turpin celkovo pískal málo faulov, na ihrisku ukázal svoje skúsenosti, ale v 23. minúte nezvládol kritickú situáciu, čím negatívne ovplyvnil zápas.
VIDEO: Zákrok Kostasa Tsimikasa na Masona Greenwooda
"Keď mal Greenwood loptu pod kontrolou a smeroval k bráne, Tsimikas ho fauloval. Oboma rukami. Bezpochyby to mala byť penalta a červená karta pre zmarenie jasnej gólovej šance," tvrdí Coban.
Greenwood si všetko vynahradil už o šesť minút neskôr, keď sa šťastie obrátilo na jeho stranu. Priamy kop nezahral najlepšie, no trafil v múre stojatého Jérémyho Jacqueta, ktorý zmenil smer strely.
Po zmene strán sa Liverpool ešte raz dostal do vedenia gólom Alexandra Isaka, no v priebehu šiestich minút Fenerbahce otočilo skóre.
Alisson mal druhýkrát smolu pri góle Browna, keď center nadvihol Cody Gakpo, ale v 79. minúte mohol aj podľa hodnotenia BBC Sport urobiť viac.
Škriniar po aute sklepol loptu Brownovi, jeho center letel do päťky veľmi dlho, no Alisson si pre loptu nešiel. Naopak, Muriqi vyhral súboj so Jacquetom a hlavou rozhodol o výhre Fenerbahce.
"Aj keď sme prehrávali, verili sme si, že môžeme vyhrať. Presne o tom je veľkosť Fenerbahce. Všetkým ďakujem. Dúfam, že toto víťazstvo bude pre nás zlomovým bodom v sezóne," povedal Muriqi.
Ďalší zázrak v Istanbule
Z tribúny sledoval zápas aj 46-ročný bývalý turecký reprezentant Emre Belözoğlu, ktorý Fenerbahce povedie po odstúpení Ismaila Kartala.
Diváci ho privítali potleskom a azda ešte viac tlieskali Kuytovi, ktorý ako dočasný tréner zdolal klub, za ktorý odohral skoro 300 zápasov.
Holandský tréner dostal na tlačovej konferencii na otázku: "Keby ste boli novinár, aký titulok by ste dali zápasu?" Odvetil: "Zázrak v Istanbule".
Kuyt narážal na finále Ligy majstrov 2005, v ktorom Liverpool prehrával po polčase s AC Miláno 0:3, ale po úspešnom obrate získal ušatú trofej.
"Hráčom som povedal: Poďme vytvoriť ďalší zázrak. Ani vtedy Liverpoolu nikto neveril. Máme plán, filozofiu, no musíme si najmä veriť. Potrebovali sme znovu nájsť vášeň a odhodlanie," vravel Kuyt.
Veľmi dobrý výkon podal aj Škriniar. Portál SofaScore mu udelil len známku 6,9, no určite by si zaslúžil viac, najmä za zákrok pri strele Victora Muňoza.
"V predošlých zápasoch jeho forma klesala, no dnes hral veľmi dobre. Z hľadiska kádra a rotácie je pre mužstvo nenahraditeľný," zhodnotil novinár Onur Özkan v pozápasovom štúdiu televízie Libero TV.
Trénera Liverpoolu Andoniho Iraolu mrzelo, že hoci mal Liverpool viac z hry, na kolená ho dostali lacné góly po štandardných situáciách. Navyše po nezdare s Arsenalom ide o druhú prehru v rade.
Zaujímavosťou je, že prvýkrát v histórii inkasoval minimálne tri góly v troch európskych zápasoch za sebou (predtým s Villarrealom 4:3 a s LASK Linz 6:3).
Pred štvrtým kolom Ligy majstrov bol Liverpool stopercentný, ale prehra v Istanbule ho odsunula až na 8. miesto. Fenerbahce sa posunulo na 19. priečku.