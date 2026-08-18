ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon dnes, Liga majstrov LIVE (4. predkolo)

Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon: ONLINE prenos z prvého zápasu 4. predkola Ligy majstrov.
Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon: ONLINE prenos z prvého zápasu 4. predkola Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. aug 2026 o 18:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 4. predkola Ligy majstrov: Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon.

Fenerbahce Istanbul a Olympique Lyon nastupujú proti sebe v prvom zápase 4. predkola Ligy majstrov. Dejiskom je Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, výkop je o 21:00.

Lyon vyradil v predchádzajúcom kole Spartu Praha, ktorú doma zdolal 3:0 a v dvojzápase 4:2.

Zápas ponúkne aj slovenský mikrosúboj. V drese Fenerbahce sa očakáva kapitán Milan Škriniar, na opačnej strane Dominik Greif. Do stretnutia nezasiahne zranený český reprezentant Pavel Šulc.

Kde sledovať dnes Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS:  Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon dnes (futbal, Liga majstrov, 4. predkolo, prvý zápas, utorok, NAŽIVO)

Liga majstrov Play-off 2026/2027
18.08.2026 o 21:00
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní play-off o Ligy majstrov, keď sa v rámci prvého zápasu stretne Fenerbahce SK a Olympique Lyon.

Fenerbahçe si v predchádzajúcich kolách poradilo s Górnikom Zabrze aj Sturmom Graz. Ambiciózny istanbulský tím, ktorý sa nedávno posilnil o Romelua Lukakua, síce cez víkend nečakane zaváhal s Gençlerbirliği, no v pohárovej Európe zatiaľ neprehral. Jeho súper z Lyonu predviedol v minulom kole skvelý obrat proti Sparte Praha a po domácom víťazstve 3:0 živí vlastný sen o návrate do Ligy majstrov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov

Liga majstrov

    Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon: ONLINE prenos z prvého zápasu 4. predkola Ligy majstrov.online
    Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon: ONLINE prenos z prvého zápasu 4. predkola Ligy majstrov.online
    ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon dnes, Liga majstrov LIVE (4. predkolo)
    dnes 18:00
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