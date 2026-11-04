ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Futbalisti Fenerbahce Istanbul a Liverpool FC dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
04.11.2026 o 18:45
4. kolo
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Prajem pekný podvečer pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Fenerbahce SK a Liverpool FC.
Domáci futbalisti majú na svojom konte po troch zápasoch dva body. Remizovali na domácom trávniku s talianským AS Rím 1:1. Následne dostali poriadnu nakladačku v Birminghame. S domácou Aston VIllou prehrali 0.6. Turecký celok odohral tretí zápas doma proti pražskej Slávii a po vyrovnanom priebehu sa body delili za remízu 2:2
THe Reds odohrali svoj prvý zápas Ligy majstrov na domácej pôde proti Atléticu Madrid a dokázali tesne zvíťaziť 2:1. Liverpool následne zvíťazil v divokom zápase na trávniku rakúskeho LASK Linz 6:3. Doma proti španielskému Villarrealu sa opäť zrodila gólová prestrelka. Červení zvíťazili tesne 4:3.
Domáci futbalisti majú na svojom konte po troch zápasoch dva body. Remizovali na domácom trávniku s talianským AS Rím 1:1. Následne dostali poriadnu nakladačku v Birminghame. S domácou Aston VIllou prehrali 0.6. Turecký celok odohral tretí zápas doma proti pražskej Slávii a po vyrovnanom priebehu sa body delili za remízu 2:2
THe Reds odohrali svoj prvý zápas Ligy majstrov na domácej pôde proti Atléticu Madrid a dokázali tesne zvíťaziť 2:1. Liverpool následne zvíťazil v divokom zápase na trávniku rakúskeho LASK Linz 6:3. Doma proti španielskému Villarrealu sa opäť zrodila gólová prestrelka. Červení zvíťazili tesne 4:3.
Liga majstrov - streda, 4. november 2026
04.11. 18:45
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 18:45
Fenerbahce
vs.
Liverpool
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
AEK
vs.
Real Madrid
AEK Arena | Athens
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Dortmund
vs.
Betis
Signal Iduna Park | Dortmund
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Porto
vs.
Neapol
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
PSV
vs.
Bruggy
Philips Stadion | Eindhoven
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
RB Lipsko
vs.
Manchester City
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Slavia
vs.
Arsenal
Eden Arena | Prague
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Lens
vs.
Como
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 4. kolo
Viking
vs.
Sabah
Viking stadion | Stavanger
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
2
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
3
Aston VillaAVL
4
3
0
1
12:6
9
P
V
V
V
4
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
5
Real MadridRMA
3
3
0
0
10:5
9
V
V
V
6
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
7
BetisBET
3
3
0
0
7:4
9
V
V
V
8
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
9
ArsenalARS
3
2
1
0
6:2
7
R
V
V
10
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
11
ComoCOM
3
2
0
1
10:5
6
V
P
V
12
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
13
BruggyBRU
3
2
0
1
9:6
6
V
V
P
14
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
15
LASKLSK
4
2
0
2
10:9
6
V
V
P
P
16
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
17
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
18
GalatasarayGAL
4
2
0
2
8:9
6
V
V
P
P
19
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
20
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
21
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
22
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
23
Bodo GlimtBOD
4
1
1
2
4:9
4
R
P
V
P
24
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
LensLEN
3
1
0
2
3:7
3
P
P
V
27
RB LipskoLEI
3
1
0
2
3:8
3
P
V
P
28
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
29
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
30
FeyenoordFEY
4
1
0
3
4:11
3
P
P
V
P
31
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
32
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
33
VikingVIK
3
0
1
2
5:9
1
P
R
P
34
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
35
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
4
0
0
4
1:17
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body