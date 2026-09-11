Škriniar po návrate Fenerbahce do Ligy majstrov: S výsledkom nemôžeme byť spokojní

Návrat Fenerbahce Istanbul do futbalovej Ligy majstrov po 18 rokoch priniesol okrem remízy 1:1 s AS Rím aj nečakaný rozruch okolo trénera Ismaila Kartala.
Šesťdesiatpäťročného kouča zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu.
Prezident klubu Aziz Yildirim ju však odmietol akceptovať.
VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - AS Rím
Celý duel odohral v drese tureckého tímu slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou.
Škriniar: Chceli sme tento zápas vyhrať
„Myslím si, že ľudia sa zabavili. Chceli sme tento zápas vyhrať, ale proti nám stál veľmi náročný súper, ktorý je vo forme.
Možno sme si zaslúžili vyhrať, s výsledkom nemôžeme byť spokojní, ale ľudia sa zabavili a to je dôležité,“ povedal Škriniar v pozápasovej reakcii pre Sky Sport Italia.
O trénerovi Gasperinim: rozhovor medzi priateľmi
Po zápase sa zadák slovenskej reprezentácie pristavil aj pri trénerovi hostí Gianovi Pierovi Gasperinim, ktorého dobre pozná z ich spoločných rokov v Serie A a z početných súbojov milánskeho Interu s Atalantou, kde taliansky kormidelník v tom čase pôsobil.
„Čo som povedal Gasperinimu? Zablahoželal som mu k tomu, čo robia, a on zablahoželal mne. Povedzme, že to bol rozhovor medzi priateľmi,“ dodal Škriniar.