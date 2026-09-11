    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    1 - 1
    0:1
    AS Rím
    AS Rím
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    Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (vpravo) a brankár Fenerbahce Ederson Moraes.
    Škriniar po návrate Fenerbahce do Ligy majstrov: S výsledkom nemôžeme byť spokojní
    Na snímke hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala sa teší z úvodného gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt.
    Po ťažkom období prišiel veľký návrat. Musiala skóroval: Chcem hrať s ľahkosťou a radosťou
    Prvé výsledkyKompletné výsledkyTabuľkaSúvisiace

    Škriniar po návrate Fenerbahce do Ligy majstrov: S výsledkom nemôžeme byť spokojní

    Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (vpravo) a brankár Fenerbahce Ederson Moraes.
    Na snímke slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (vpravo) a brankár Fenerbahce Ederson Moraes. (Autor: TASR)
    TASR|11. sep 2026 o 08:47
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    Slovenský obranca nastúpil s kapitánskou páskou.

    Návrat Fenerbahce Istanbul do futbalovej Ligy majstrov po 18 rokoch priniesol okrem remízy 1:1 s AS Rím aj nečakaný rozruch okolo trénera Ismaila Kartala.

    Šesťdesiatpäťročného kouča zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu.

    Prezident klubu Aziz Yildirim ju však odmietol akceptovať.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - AS Rím

    Celý duel odohral v drese tureckého tímu slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou.

    Škriniar: Chceli sme tento zápas vyhrať

    „Myslím si, že ľudia sa zabavili. Chceli sme tento zápas vyhrať, ale proti nám stál veľmi náročný súper, ktorý je vo forme.

    Možno sme si zaslúžili vyhrať, s výsledkom nemôžeme byť spokojní, ale ľudia sa zabavili a to je dôležité,“ povedal Škriniar v pozápasovej reakcii pre Sky Sport Italia.

    O trénerovi Gasperinim: rozhovor medzi priateľmi

    Po zápase sa zadák slovenskej reprezentácie pristavil aj pri trénerovi hostí Gianovi Pierovi Gasperinim, ktorého dobre pozná z ich spoločných rokov v Serie A a z početných súbojov milánskeho Interu s Atalantou, kde taliansky kormidelník v tom čase pôsobil.

    „Čo som povedal Gasperinimu? Zablahoželal som mu k tomu, čo robia, a on zablahoželal mne. Povedzme, že to bol rozhovor medzi priateľmi,“ dodal Škriniar.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Škriniar po návrate Fenerbahce do Ligy majstrov: S výsledkom nemôžeme byť spokojní