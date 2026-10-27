Škriniarov tréner rezignoval. Rozhodnutie urobil len deň po prehre v istanbulskom derby

Deň po prehre v istanbulskom derby s Galatasarayom skončil na lavičke futbalistov Fenerbahce tréner Ismail Kartal. V tíme pôsobí aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.
Kouč, ktorý musel pred týždňom so svojimi zverencami stráviť domácu remízu 2:2 so Slaviou Praha v Lige majstrov, sa rozhodol odstúpiť a vedenie klubu jeho rezignáciu prijalo.
Fenerbahce v pondelok podľahlo odvekému rivalovi Galatasarayu 1:2 a v tabuľke tureckej ligy mu patrí piate miesto.
Na vedúceho úradujúceho majstra Galatasaray stráca šesť bodov a nedarí sa mu ani v európskych pohároch.
VIDEO: Zostrih zápasu Galatasaray - Fenerbahce
Okrem domácej remízy so Slaviou, o ktorej Pražania rozhodli gólom v poslednej minúte, utrpel klub debakel 0:6 na ihrisku Aston Villy a remizoval 1:1 s AS Rím.
Už po tomto zápase chcel Kartal v septembri odstúpiť, ale vedenie klubu ho presvedčilo, aby zostal.
Kartal, ktorý strávil vo Fenerbahce desať rokov ako hráč a v klube v minulosti začal aj svoju trénerskú kariéru, napokon vydržal vo funkcii iba štyri mesiace.
Tím prevzal v júni, pričom predtým v klube pôsobil už trikrát.