ViOn nevyužil veľkú výhodu. Pohronie mu strelilo tri góly aj s desiatimi hráčmi

II. liga - 12. kolo
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:3 (1:1)
Góly: 21. Kutík - 45. Kuzma, 60. Dumbuya, 66. Michlík
Rozhodcovia: Kubica - Kardelis, Šága, ŽK: Bukata, Duga, Buhaj – Jobe, Lajčiak, Shudeiwa, ČK: 27. Lajčiak (Pohronie) po 2. ŽK
Diváci: 408
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK Pohronie sa posunuli na štvrté miesto tabuľky MONACObet ligy.
V pondelkovom záverečnom stretnutí 12. kola zvíťazili na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1, hoci prehrávali a od 27. minúty hrali v početnom oslabení po vylúčení Alexa Lajčiaka.
Zlaté Moravce nevyhrali už vo štvrtom zápase za sebou a sú dvanáste.
VIDEO: Tretí gól Pohronia
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
7
1
4
21:16
22
V
V
P
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body