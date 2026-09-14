ViOn hladko zdemoloval Zvolen. Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo

Hráči FC ViOn Zlaté Moravce.
Hráči FC ViOn Zlaté Moravce. (Autor: facebook/ FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble)
Sportnet|14. sep 2026 o 18:57
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Slovan viacej držal loptu, ale na vyrovnanie nedosiahol.

II. liga - 8. kolo

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Zvolen 4:0 (2:0)

Góly: 17. Pudil, 36. Lachowicz, 46. Duga, 55. Adamkovič (pen.)

Rozhodovali: Fúsek – Havira, Farkaš

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Zlaté Moravce si v zápase 8. kola MONACObet ligy poradili so Zvolenom suverénne. Domáci futbalisti ovládli duel od prvej do poslednej minúty a zvíťazili 4:0.

Skóre otvoril v 17. minúte Adam Pudil. Bortoli vnikol do pokutového územia po ľavej strane a jeho prihrávka do malého vápna našla Pudila, ktorý bez problémov skompletizoval akciu na 1:0.

Druhý gól pridal o devätnásť minút neskôr Oskar Lachowicz. Denis Duga si nabehol na prihrávku do šestnástky a spätnou prihrávkou pod seba našiel Lachowicza. Ten vystrelil z neuveriteľného uhla na bližšiu žrď a prekvapil brankára Pálfiho.

Hostia si v prvom polčase nedokázali vypracovať vážnejšiu šancu.

Hneď po zmene strán pridal Zlatým Moravciam tretí gól Denis Duga. V 46. minúte vyslal strelu z diaľky, ktorá skočila pred Pálfim a dostala sa za jeho chrbát.

Štvrtý gól prišiel v 55. minúte z pokutového kopu. Denis Adamkovič kopol loptu k pravej žrdi a do protipohybu brankára Pálfiho.

Zvolen tak prehral ďalší ligový zápas a stále čaká na prvú ligovú výhru v sezóne. Zlaté Moravce si víťazstvom upevnili pozíciu v strednej časti tabuľky na 9. mieste.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
3
2
3
10:7
11
V
V
P
P
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
8
0
3
5
5:13
3
P
P
R
P
R
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči FC ViOn Zlaté Moravce.
    Hráči FC ViOn Zlaté Moravce.
    ViOn hladko zdemoloval Zvolen. Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo
    dnes 18:57
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