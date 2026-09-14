ViOn hladko zdemoloval Zvolen. Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo

II. liga - 8. kolo
FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Zvolen 4:0 (2:0)
Góly: 17. Pudil, 36. Lachowicz, 46. Duga, 55. Adamkovič (pen.)
Rozhodovali: Fúsek – Havira, Farkaš
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Zlaté Moravce si v zápase 8. kola MONACObet ligy poradili so Zvolenom suverénne. Domáci futbalisti ovládli duel od prvej do poslednej minúty a zvíťazili 4:0.
Skóre otvoril v 17. minúte Adam Pudil. Bortoli vnikol do pokutového územia po ľavej strane a jeho prihrávka do malého vápna našla Pudila, ktorý bez problémov skompletizoval akciu na 1:0.
Druhý gól pridal o devätnásť minút neskôr Oskar Lachowicz. Denis Duga si nabehol na prihrávku do šestnástky a spätnou prihrávkou pod seba našiel Lachowicza. Ten vystrelil z neuveriteľného uhla na bližšiu žrď a prekvapil brankára Pálfiho.
Hostia si v prvom polčase nedokázali vypracovať vážnejšiu šancu.
Hneď po zmene strán pridal Zlatým Moravciam tretí gól Denis Duga. V 46. minúte vyslal strelu z diaľky, ktorá skočila pred Pálfim a dostala sa za jeho chrbát.
Štvrtý gól prišiel v 55. minúte z pokutového kopu. Denis Adamkovič kopol loptu k pravej žrdi a do protipohybu brankára Pálfiho.
Zvolen tak prehral ďalší ligový zápas a stále čaká na prvú ligovú výhru v sezóne. Zlaté Moravce si víťazstvom upevnili pozíciu v strednej časti tabuľky na 9. mieste.